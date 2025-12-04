La frase de Lionel Messi sobre el Mundial 2026 que ilusiona a todos

Lionel Messi sobre el Mundial 2026: "La Selección va a dejar todo por ganar".

Lionel Messi se refirió al Mundial 2026 y expresó que la Selección Argentina “ va a volver a intentarlo ”. En una entrevista con ESPN , el capitán analizó el reto que implicará la próxima Copa del Mundo , que se disputará en México , Estados Unidos y Canadá .

Fútbol. El Inter Miami de Messi se consagró en el Este y disputará la final de la MLS

Espectáculos. George Clooney habló de la Argentina y fantaseó con un asado con Messi

Según señaló el astro argentino, el plantel mantiene la determinación de competir al máximo nivel. “La Selección es un grupo que lo va a volver a intentar , a dejarlo todo y a pelear ”, sostuvo.

Aun así, remarcó que incluso los combinados más sólidos pueden quedar eliminados por factores mínimos: “Por pequeños detalles podés quedar afuera. Un Mundial es muy difícil , cualquier selección te puede complicar”.

El rosarino también revivió las definiciones por penales frente a Países Bajos y Francia en Qatar . “Fuimos muy superiores y terminamos yendo a los penales. Después tuvimos a la bestia del Dibu Martínez que nos hizo ganar, pero puede tocarte perder. Es muy difícil conseguir un Mundial”, concluyó.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul, juntos en el entrenamiento de la Selección Argentina durante la antesala al encuentro ante Venezuela en el Monumental.

El mejor de su carrera

Durante la conversación, al delantero le preguntaron quién había sido el director técnico más influyente en su trayectoria y, sin titubear, señaló a Pep Guardiola.

“Para mí es incomparable. Existen entrenadores de altísimo nivel, pero él posee un diferencial. Es integral en todo lo que hace y lo dejó claro en cada club por el que pasó”, afirmó.

Pep-Guardiola.jpeg

Rumbo a otro objetivo

Messi, además, se encuentra listo para afrontar este sábado la definición de la MLS con Inter Miami, donde se medirá ante Vancouver Whitecaps, un nuevo examen previo al trayecto hacia el Mundial 2026.