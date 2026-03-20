Corte de agua en San Salvador de Jujuy: el servicio se restablecerá, de forma paulatina, desde las 21 horas

La empresa Agua Potable de Jujuy informó un corte de agua en 13 barrios de San Salvador de Jujuy debido a una rotura crítica en un acueducto principal. Según el comunicado oficial, el inconveniente se registró en el acueducto de 600 milímetros ubicado sobre el Río Chico , en la zona del Puente Paraguay , lo que obligó a interrumpir el servicio de manera temporal.

Jujuy. Demoras en los trabajos y corte de agua en 13 barrios de San Salvador de Jujuy

Operativo. Corte de agua en Jujuy: estiman que el servicio comenzará a restablecerse desde las 14

En ese marco, el presidente de la empresa, Juan Carlos García , confirmó que la reparación ya concluyó y que el servicio comenzará a normalizarse durante la noche. “Concluyó la reparación del acueducto de 600 milímetros, se realiza purga y sacado de aire y se empieza a restablecer el servicio a partir de las 21 horas aproximadamente, con posible baja presión hasta que las cisternas recuperen sus niveles”, indicó.

Qué pasó en el acueducto

García explicó que la rotura estuvo vinculada a las intensas lluvias y al arrastre de material en el cauce del río. “Fue una rotura por cuestiones de la naturaleza a la altura del Puente Paraguay del cauce del río y provocó con las lluvias intensas y con el arrastre de las piedras una rotura en un tramo”, detalló.

Además, señaló que la situación afectó a una importante cantidad de barrios de la capital, aunque se evitó un problema mayor en el sistema general. “Esto llevó a que tengamos una numerosa cantidad de barrios sin agua, podría haber sido peor, activamos un protocolo del sistema para que no se quede toda la capital sin agua”, explicó.

Cuándo vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Desde la empresa indicaron que, tras concluir la reparación, comenzaron las tareas de purga y extracción de aire, una etapa necesaria antes de restablecer por completo el suministro.

En ese sentido, García aclaró que la recuperación del servicio no será inmediata, sino progresiva. Por eso, el agua empezará a volver desde las 21 horas aproximadamente, aunque podría registrarse baja presión hasta que las cisternas recuperen sus niveles normales.

Reparación de acueducto roto en San Salvador de Jujuy

Los barrios afectados por el corte de agua

Los sectores alcanzados por la interrupción del servicio son:

Barrio Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Moreno, 790 Viviendas, Castañeda, Cerro Las Rosas, EPAM, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti y La Arbolada.

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Un trabajo complejo en el río

El titular de Agua Potable remarcó que la reparación fue compleja por el lugar donde ocurrió la rotura y por las condiciones del terreno. “Es complejo lo que estamos haciendo. Es complicado llegar, llevar las piezas”, sostuvo.

Mientras se desarrollaban las tareas, la empresa mantuvo activo un operativo para reducir el impacto en la población. “El protocolo de entrega de agua está vigente en los sectores que sean necesarios y generar el menor impacto posible en la vida de la gente”, explicó García.

Debido a esta situación, también se dispusieron camiones para la distribución de agua, con prioridad para establecimientos educativos, centros de salud y vecinos afectados.