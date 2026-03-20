A los 85 años, falleció el reconocido periodista Ernesto Cherquis Bialo

El periodismo deportivo argentino despide a una de sus plumas más brillantes. A los 85 años, falleció Ernesto Cherquis Bialo, tras una larga lucha contra la leucemia, enfermedad que lo había obligado a atravesar momentos críticos durante el último año.

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Dueño de una narrativa inconfundible, Cherquis Bialo dejó una huella imborrable en la historia del periodismo. Su nombre está íntimamente ligado a El Gráfico, la mítica revista donde trabajó durante más de tres décadas y que llegó a dirigir entre 1984 y 1990. Allí construyó un estilo cercano, profundo y respetuoso del lector, valores que marcaron a generaciones de periodistas.

Su camino comenzó en la redacción de Editorial Atlántida en los años 60, cuando fue convocado por Carlos Fontanarrosa para sumarse a una publicación que buscaba renovarse sin perder su esencia. Desde entonces, su crecimiento fue constante: de cronista a referente, hasta convertirse en uno de los nombres centrales de la revista.

Apasionado por el boxeo, el fútbol y el tango, su pluma encontró en el ring un territorio fértil. Fue un narrador privilegiado de grandes figuras y momentos históricos, con especial admiración por leyendas como Carlos Monzón o Ringo Bonavena, a quienes retrató con precisión y sensibilidad.

Nacido en Montevideo en 1940, pero profundamente identificado con Buenos Aires, Cherquis Bialo vivió el deporte como una expresión cultural. Su formación incluyó incluso el boxeo amateur, disciplina que practicó en su juventud y que luego narraría con conocimiento y pasión.

Además de su extensa trayectoria en gráfica, también desarrolló una destacada carrera en radio, televisión y medios digitales, con textos publicados en Infobae que mantuvieron vigente su mirada hasta sus últimos años.

En 2025, su estado de salud había generado preocupación en el ambiente periodístico, donde colegas y lectores impulsaron campañas de apoyo. En aquel momento logró sobreponerse, pero esta vez la enfermedad ganó la batalla.

Se va un referente. Un maestro de la palabra. Un periodista que entendió que contar el deporte era, también, contar la vida.