Jujuy Básquet recibe este viernes a Huracán Las Heras: horario y entradas

Por la cuarta fecha de la Liga Argentina , y después de haber conseguido la victoria en el clásico del norte, este viernes Jujuy Básquet recibe a Huracán Las Heras de Mendoza desde las 21.30 con el objetivo de conseguir la primera victoria de local.

Las acciones en el Estadio Federación de Básquet serán controladas por Jorge Chávez, primer juez; Nicolás D´Anna, segundo juez; y Román Guantay como Comisionado Técnico.

Los dirigidos por Guillermo Tasso saben que de local se tienen que hacer fuertes, por eso buscarán cambiar la imagen que dejaron en la derrota sufrida la semana pasada cuando hizo su estreno ante Villa San Martín.

Asimismo, vencer a Salta Basket significó un envión anímico importante, primero porque se trató de un clásico, y segundo, porque confirmó que de visitante "los cóndores" también salen a competir.

Por su parte, los mendocinos hasta el momento llegan con un campeonato irregular: en la gira le ganaron a Estudiantes en Tucumán, luego fue derrota ante el elenco salteño, destacando que el partido se definió en tiempo suplementario.

Venta de entradas para Jujuy Básquet vs Huracán Las Heras

Este viernes en las boleterías del Estadio Federación, ubicadas sobre el sector del Parque San Martín, iniciará la venta de entradas en los siguientes horarios:

De 10 a 14 hs

De 16 hasta el inicio del partido

En cuanto al precio de las entradas, la tribuna preferencial tiene un costo de 8 mil pesos, plateas 15 mil pesos, palco sur 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos, campo de juego 20 mil pesos. Pueden abonar en efectivo, tarjeta de débito, crédito o transferencia. Además, también se pueden adquirir de forma online: hacer click en este link.