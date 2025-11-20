Jujuy Básquet no pudo ganar de local: cayó 85 a 77 ante Villa San Martín de Chaco

Jujuy Básquet perdió con Villa San Martin de Chaco 85 a 77 en partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Argentina en el Estadio Federación bajo el control de los jueces Ángel D´Anna y Nicolás D´Anna.

Al local le costó ajustar las marcas, falló mucho desde el perímetro y terminó cayendo ante un rival práctico , que pegó en los momentos justos, primero con Centeno en la zona pintada y después la efectividad con los triples de Martín.

Al equipo de Guillermo Tasso le costó descifrar el ataque visitante, Lautaro Florito -ex Jujuy Básquet- estuvo por momentos intratable, convirtiéndose en el máximo anotador de los chaqueños con 19 puntos erigiéndose en la figura de la noche.

Aunque el primer tiempo fue parejo, porque se fueron al descanso corto 20-23 a favor de la Villa, en el segundo parcial, creció la figura de Bruno Conti, el base con tiros certeros desde el perímetro puso en ventaja al local y terminó siendo el goleador de la noche con 29 puntos, 6 triples, por lo que se fueron al descanso largo 46-41.

Jujuy Basquet 2025 2026

Pero el tercer cuarto fue lapidario para el elenco jujeño. San Martín “calentó” la mano con Martín, otro aporte de Camisasca, todos desde el perímetro, achico ventajas, el local intentó transiciones rápidas, pero fue errático, no logró encestar. La visita sacó diferencias y logró un parcial de 23-7 partiendo al último descanso 53-64.

El cuarto parcial, de entrada dos triples de Marini lo puso en camino a los jujeños, Villa San Martín no marcaba, por lo que en cuatro minutos de juego, Eduardo Japez pidió tiempo muerto cuando estaban 69-65. Pero poco sirvió, Jujuy Básquet se puso a un doble de empatar, 70-72, con un robo de Grytsak que terminó en volcada. Sin embargo perdió dos posiciones de bola, primero por falta de Ibarra que derivó en dos tiros libres de la visita, y luego otro yerro desde el perímetro que otra vez terminó en cesta de San Martín para ponerse 70-78. El minuto solicitado por Tasso no funcionó, los chaqueños otra vez dominaron el juego, tuvieron contundencia y estiraron ventajas hasta el cierre del encuentro 77-85.

El próximo lunes 24 de noviembre, Jujuy Básquet visitará a Salta Basket en el clásico del norte, partido postergado de la tercera fecha de la Conferencia Norte de la Liga Argentina con la premisa de volver a la senda de la victoria.

jujuy basquet (2)

Síntesis

Jujuy Básquet 77: Inicial: Stehli (7-1t), Grytsak (6), Roca (5-1t), Conti (29-6t), Ibarra (15-3t). Ingresaron: Marini (9-3t), Roveres (6), Fornes, Nistal, Nesman. DT: Guillermo Tasso.

Villa San Martín 85: Inicial: Martín (13-2t), Fernández (9-1t), Simondi (7-1t), Vieta (12-2t), Centeno (14). Ingresaron: Rath, Pérez (2), Camisasca (6-2t), Florito (19), Gusmao (3). DT: Eduardo Japez.