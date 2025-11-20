Las posibles bajas en Gimnasia de Jujuy: quiénes serían los dos primeros en dejar el club

Arrancó la era de Hernán Pellerano en Gimnasia de Jujuy y, con la presencia de Julio Chiarini como manager deportivo, comenzarán los trabajos para definir el mercado de pases de cara al torneo de la Primera Nacional 2026. En ese marco, es posible que en las próximas horas se confirmen dos bajas en el Lobo jujeño.

Primera Nacional. Hernán Pellerano asume en Gimnasia de Jujuy: quiénes lo acompañan en el cuerpo técnico

Según pudo conocer TodoJujuy.com , los dos primeros jugadores que dejarían Gimnasia de Jujuy serían Daniel Juárez y Fernando Duré. El primero debe regresar a Unión de Santa Fe, ya que el club es dueño de su pase. Mientras que Duré deberá conseguir nuevo club para continuar su carrera.

Respecto a los posibles refuerzos para encarar el campeonato 2026, Pellerano comentó que le solicitó al presidente albiceleste, Walter Morales, la posibilidad de que se quede la base de jugadores del torneo pasado.

"Esto es muy importante porque son buena gente, buenos jugadores, y conocen al club y en eso le tenemos que sacar ventaja a los rivales", dijo sobre el plantel profesional.

En otro punto, expresó que, si la situación financiera del club lo permite, le gustaría sumar un lateral derecho y dos extremos. "Si se puede bienvenido sea, pero primero quiero agradecer que se queden los jugadores porque los deben querer de muchísimos equipos", manifestó el entrenador.

Miltón Álvarez se queda en Gimnasia de Jujuy

El pasado viernes 7 de noviembre, el arquero dio la primicia a TodoJujuy.com de que continuará en el plantel durante la temporada 2026. Según indicó Milton Álvarez, su permanencia en el club del barrio Luján sería, en principio, hasta diciembre del próximo año.

Cabe recordar que el ex Independiente de Avellaneda arribó a Jujuy en enero del 2025. Anteriormente, tuvo paso por el Club Deportes Limache, como así también, supo vestir las camisetas de Quilmes, Deportivo Morón, Sportivo Italiano, Colegiales, entre otros.