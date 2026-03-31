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31 de marzo de 2026 - 16:16
País.

La pobreza fue de 28,2% en el segundo semestre de 2025 y afectó a 13 millones de personas

El INDEC también informó que durante el segundo semestre del año pasado, la indigencia afectó a 3 millones de habitantes y hubo 2.145.024 hogares pobres.

Federico Franco
Por  Federico Franco
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La extrapolación de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC al total del país de 47,9 millones de habitantes, arroja que la pobreza afecta a 13,5 millones de personas y la indigencia a 3 millones de habitantes.

De acuerdo con este informe, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza fue del 21%, mientras que el 4,8% quedó bajo la línea de indigencia. El reporte detalló además que, dentro del total de personas pobres, 6,6 millones no fueron indigentes. En el caso de los hogares, se contabilizaron 2.145.024 hogares pobres y 494.488 hogares indigentes en el universo relevado.

El INDEC señaló que, frente al primer semestre de 2025, la pobreza registró una baja de 3,4 puntos porcentuales en personas y de 3,1 puntos en hogares. La medición anterior había registrado una pobreza del 31,6% y una indigencia del 6,9%.

A nivel regional, la pobreza en personas fue de 28,4% en el Noroeste, región en la que se encuentra Jujuy. En el aglomerado Jujuy-Palpalá, la pobreza llegó al 26,6% y la indigencia al 4%, de acuerdo con el relevamiento oficial.

Pobreza en Argentina.
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Ingresos, canastas y brecha de pobreza

El organismo explicó que la disminución de la pobreza se dio en un contexto en el que el ingreso total familiar aumentó 18,3%, mientras que las canastas regionales subieron 11,9% en la CBA y 11,3% en la CBT respecto del semestre anterior.

En cuanto a la brecha de pobreza, el informe indicó que el ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $783.493, mientras que la canasta básica total promedio para ese mismo grupo alcanzó los $1.219.130. La distancia entre ambos valores fue de $435.637, con una brecha porcentual del 35,7%.

Los chicos, el grupo más afectado

Entre los grupos etarios, el dato más preocupante volvió a aparecer en la infancia. El 41,3% de las personas de 0 a 14 años estuvo bajo la línea de pobreza. En el grupo de 15 a 29 años, la incidencia fue del 32,6%; entre las personas de 30 a 64 años, del 24,6%; y en los mayores de 65 años, del 9,7%.

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