Jujuy Básquet debuta de local ante Villa San Martín de Chaco: horario y entradas

Jujuy Básquet debuta de local en el Estadio Federación este miércoles ante Villa San Martín de Chaco. Nicolás D´Anna será el primer juez, mientras que Gustavo D´Anna será el segundo juez.

Entonado después de lograr la primera victoria de la temporada de la Liga Argentina ante Independiente BBCC de Santiago del Estero, los “cóndores” van por más en lo que será su primera presentación del calendario en el Estadio Federación de Básquet. El encuentro iniciará a las 21.30 horas.

“Esperamos seguir creciendo como equipo, mejorar en el aspecto defensivo en unos pequeños detalles que lo vamos trabajando en cancha, y mantener el ritmo ofensivo incluso un poquito más rápido de lo que lo hicimos allá en Santiago”, apuntó Guillermo Tasso, entrenador del equipo jujeño.

En otro sentido, manifestó que espera el respaldo del público jujeño “el famoso jugador número 6". En ese marco expresó: "Estamos ansiosos y expectantes del aliento, jugar como lo hicieron toda la temporada pasada, a estadio lleno, es un orgullo para todos”.

Por su parte Villa San Martín llega de caer en su visita a Salta Basket, por lo que buscará cerrar la gira lejos de Chaco con una alegría, ya que intentará amargar al elenco jujeño en su primera presentación de local en LaLiga Argentina.

Los de Eduardo Japez intentarán cambiar la imagen de visitante, apoyado en el juego y la experiencia de Facundo Gago, y el goleo de Elian Centeno, el alero de 25 años fue el máximo anotador en la fecha pasada e intentará hacerse fuerte otra vez en la zona pintada.

Jujuy Básquet (3)

Entradas para Jujuy Básquet vs Villa San Martín

Este miércoles desde las 10, en horario corrido y hasta el inicio del partido, se podrán a la venta las entradas en boleterías del Estadio Federación. Los precios son los siguientes:

Tribuna preferencial: 8 mil pesos

Plateas: 15 mil pesos

Palco sur: 16 mil pesos

Palco norte: 18 mil pesos

Campo de juego: 20 mil pesos

Cabe destacar que las entradas se pueden abonar en efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia. Además, se podrán adquirir de manera online: -hacer click aquí-