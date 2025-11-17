lunes 17 de noviembre de 2025

17 de noviembre de 2025 - 07:56
Deportes.

Jujuy Básquet le ganó a Independiente en Santiago del Estero

Jujuy Básquet venció 103-99 a Independiente en un cierre cargado de tensión y sumó su primera alegría de la temporada.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jujuy Básquet ganó en Santiago del Estero.

Jujuy Básquet ganó en Santiago del Estero.

Con ataques rápidos y lanzamientos externos, la visita marcó un 7-16 que obligó al banco local a frenar el juego. Thiago Roca tuvo un inicio encendido y anotó diez puntos en ese tramo. El equipo jujeño mantuvo intensidad y cerró el cuarto 20-31, con control sobre cada ofensiva.

La rotación no alteró la tendencia. Jujuy siguió con dinámica fluida y lanzó sin marcas claras. Independiente no logró ajustar la defensa y quedó desacomodado ante cada avance norteño.

Independiente levantó su nivel en el segundo cuarto. Con presión alta y robos en primera línea, el local encontró puntos rápidos y tomó confianza. El parcial de 38-18 se apoyó en una defensa firme, un rebote más seguro y una ofensiva agresiva. Campos y Kalalo se destacaron en ese tramo, mientras Jujuy sufrió pérdidas que el Rojo aprovechó sin titubeos.

La visita perdió claridad y bajó la puntería desde el perímetro. El entretiempo llegó con tablero 58-49 y un anfitrión que recuperó energía y envión.

Jujuy Básquet (2)

Jujuy retomó firmeza y volvió a meterse en el partido

El complemento mostró otra cara de Jujuy. En dos minutos y medio, la visita logró un 11-2 que igualó el marcador 60-60. Ibarra y Roca sostuvieron la ofensiva con gol y decisión. El juego pasó a un ida y vuelta cerrado, sin margen para equivocaciones.

En los minutos finales del cuarto, Jujuy administró mejor sus tiempos. Conti manejó el ritmo y apoyó el juego interior en Roveres y Grytsak. Independiente falló en el traslado y cedió pelotas claves. El tercer período terminó 71-81 con ventaja jujeña.

El último cuarto tuvo un inicio explosivo del local. Con triples de Zarco y Ledesma, Independiente logró un parcial de 9-0 en menos de dos minutos y achicó la diferencia al mínimo. El duelo entró en equilibrio absoluto, con posesiones trabajadas y cautela en cada decisión.

Jujuy mantuvo calma y encontró puntería en los momentos más tensos. Dos bombas de Roca y Stehli dejaron el tablero 98-89 con 2:28 por jugar. El banco local pidió su último minuto para reorganizarse. El ingreso de Kalalo dio aire a Independiente, que volvió a descontar y mantuvo abierta la pelea.

En los segundos finales, Jujuy anotó desde la línea y aseguró el 103-99 definitivo. Roca terminó como goleador con 27 puntos, incluidos siete triples, y seis jugadores de Jujuy Básquet cerraron la noche en doble dígito.

Jujuy Básquet (1)

