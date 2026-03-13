sábado 14 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de marzo de 2026 - 17:31
Sociedad.

Habilitan mesas extraordinarias en Jujuy para alumnos que repitieron el año en secundaria

Se trata de una instancia excepcional de evaluación para alumnos que no pudieron promocionar en el nivel secundario.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Mesas extraordinarias: Educación confirmó una instancia excepcional de evaluación para alumnos que no pudieron promocionar en el nivel secundario.

Mesas extraordinarias: Educación confirmó una instancia excepcional de evaluación para alumnos que no pudieron promocionar en el nivel secundario.

Lee además
Carlos Sadir. video
Jujuy.

Continuarán las negociaciones con estatales: "Siempre hemos tenido diálogo", aseguró Carlos Sadir
Fiesta Nacional de los Estudiantes (foto archivo).
Jujuy.

Récord: este año habrá 84 carrozas en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

La información fue difundida este viernes y alcanza a estudiantes que no lograron promocionar en el cierre del ciclo lectivo. Si bien todavía resta la comunicación detallada de cada institución sobre modalidad, fechas y materias alcanzadas, la novedad central es que habrá una instancia extraordinaria para quienes quedaron fuera del pase de año.

alumnos examenes.jpg
Habilitan mesas extraordinarias en Jujuy para alumnos que repitieron el año en secundaria

Habilitan mesas extraordinarias en Jujuy para alumnos que repitieron el año en secundaria

Una medida que llega tras el reclamo de familias

En los últimos días, padres y alumnos de distintas escuelas habían pedido públicamente que se habilitaran nuevas mesas de examen. Uno de los casos que más visibilidad tomó fue el de familias de la Escuela Técnica N° 1, que se concentraron frente al Ministerio de Educación para plantear el pedido.

Con esta definición, Educación abre una vía excepcional para revisar la situación de esos estudiantes que quedaron con materias adeudadas y no pudieron avanzar al año siguiente. En Jujuy ya hubo antecedentes de mesas extraordinarias en marzo para secundaria, organizadas sin suspensión de clases y con inscripción previa en cada establecimiento.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Continuarán las negociaciones con estatales: "Siempre hemos tenido diálogo", aseguró Carlos Sadir

Récord: este año habrá 84 carrozas en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Marcha en la Plaza Belgrano: "Pedimos justicia por nuestros hijos que fueron asesinados"

Asunción de Gil Urquiola: "Le pedí que haga una valoración del Ministerio de Seguridad", dijo Carlos Sadir

Palpalá: robaron máquinas en un corralón por un valor de 600 mil pesos 

Lo que se lee ahora
Acto en Casa de Gobierno. video
Jujuy.

Asunción de Gil Urquiola: "Le pedí que haga una valoración del Ministerio de Seguridad", dijo Carlos Sadir

Por  Federico Franco

Las más leídas

No llevar mascotas a Punta Corral (imagen creada con IA) video
Jujuy.

Punta Corral: multas de $1.700.000 por abandonar mascotas en la peregrinación

Maps Ruta Provincial 22 El Pongo - Imagen ilustrativa video
Importante.

Más de 10 rutas intransitables en Jujuy, hoy 13 de marzo: cuáles son

Crimen del soladado de Abra Pampa: Destrozaron mi familia, dijo la mamá video
Policiales.

Crimen del soladado de Abra Pampa: "Destrozaron mi familia", dijo la mamá

La Comisión de Devotos pidió esperar hasta el 21 de marzo para subir a Punta Corral por Tumbaya, cuando el camino esté habilitado. video
Tumbaya.

Punta Corral: desde la Comisión de Devotos piden esperar unos días más para subir

Foto ilustrativa creada con IA.
Inflación.

Qué alimentos aumentaron más en febrero en Argentina: todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel