Habilitan mesas extraordinarias en Jujuy para alumnos que repitieron el año en secundaria

La información fue difundida este viernes y alcanza a estudiantes que no lograron promocionar en el cierre del ciclo lectivo. Si bien todavía resta la comunicación detallada de cada institución sobre modalidad, fechas y materias alcanzadas, la novedad central es que habrá una instancia extraordinaria para quienes quedaron fuera del pase de año.
Una medida que llega tras el reclamo de familias
En los últimos días, padres y alumnos de distintas escuelas habían pedido públicamente que se habilitaran nuevas mesas de examen. Uno de los casos que más visibilidad tomó fue el de familias de la Escuela Técnica N° 1, que se concentraron frente al Ministerio de Educación para plantear el pedido.
Con esta definición, Educación abre una vía excepcional para revisar la situación de esos estudiantes que quedaron con materias adeudadas y no pudieron avanzar al año siguiente. En Jujuy ya hubo antecedentes de mesas extraordinarias en marzo para secundaria, organizadas sin suspensión de clases y con inscripción previa en cada establecimiento.