Mesas extraordinarias: Educación confirmó una instancia excepcional de evaluación para alumnos que no pudieron promocionar en el nivel secundario.

El Ministerio de Educación de Jujuy habilitó mesas extraordinarias para estudiantes del nivel secundario que repitieron el año y tendrán una nueva oportunidad para rendir materias pendientes. La decisión se conoció después de varios días de reclamos de familias y alumnos que pedían una instancia excepcional para intentar pasar de curso.

La información fue difundida este viernes y alcanza a estudiantes que no lograron promocionar en el cierre del ciclo lectivo. Si bien todavía resta la comunicación detallada de cada institución sobre modalidad, fechas y materias alcanzadas, la novedad central es que habrá una instancia extraordinaria para quienes quedaron fuera del pase de año.

alumnos examenes.jpg Habilitan mesas extraordinarias en Jujuy para alumnos que repitieron el año en secundaria Una medida que llega tras el reclamo de familias En los últimos días, padres y alumnos de distintas escuelas habían pedido públicamente que se habilitaran nuevas mesas de examen. Uno de los casos que más visibilidad tomó fue el de familias de la Escuela Técnica N° 1, que se concentraron frente al Ministerio de Educación para plantear el pedido.

Con esta definición, Educación abre una vía excepcional para revisar la situación de esos estudiantes que quedaron con materias adeudadas y no pudieron avanzar al año siguiente. En Jujuy ya hubo antecedentes de mesas extraordinarias en marzo para secundaria, organizadas sin suspensión de clases y con inscripción previa en cada establecimiento.

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