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30 de abril de 2026 - 09:54
Jujuy.

Un alumno del Colegio del Huerto perdió su campera de la Promo 26 y quiere recuperarla

Un alumno del Colegio del Huerto, perdió su campera de la Promo 2026 y pide ayuda para recuperarla. Se la olvidó en una de las paradas de Av. 19 de Abril.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Esta es la campera de la Promo 26 del Colegio del Huerto&nbsp;

Esta es la campera de la Promo 26 del Colegio del Huerto 

Un mensaje difundido en las últimas horas solicita la colaboración de la gente para recuperar una campera de promoción que un chico del Colegio del Huerto se olvidó en la tarde de este miércoles. El pedido apunta a la solidaridad de quienes hayan transitado por la zona.

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El extravío ocurrió en una zona transitada

Según la información compartida, el hecho tuvo lugar alrededor de las 18 horas en las paradas ubicadas sobre la avenida 19 de Abril. Allí, el joven dejó olvidada su campera de la promoción, un objeto de gran valor emocional.

Un elemento con valor afectivo

La prenda no solo representa un recuerdo importante de su etapa escolar, sino también un símbolo compartido con sus compañeros, lo que refuerza la urgencia de poder recuperarla.

Cómo colaborar

Desde la comunidad educativa solicitan que, en caso de haber encontrado la campera, la acerquen al Colegio del Huerto. Cualquier gesto de colaboración puede ser clave para que el estudiante recupere este objeto tan significativo.

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