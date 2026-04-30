Un alumno del Colegio del Huerto perdió su campera de la Promo 26 y quiere recuperarla

Esta es la campera de la Promo 26 del Colegio del Huerto

Un mensaje difundido en las últimas horas solicita la colaboración de la gente para recuperar una campera de promoción que un chico del Colegio del Huerto se olvidó en la tarde de este miércoles. El pedido apunta a la solidaridad de quienes hayan transitado por la zona.

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El extravío ocurrió en una zona transitada Según la información compartida, el hecho tuvo lugar alrededor de las 18 horas en las paradas ubicadas sobre la avenida 19 de Abril. Allí, el joven dejó olvidada su campera de la promoción, un objeto de gran valor emocional.

Un elemento con valor afectivo La prenda no solo representa un recuerdo importante de su etapa escolar, sino también un símbolo compartido con sus compañeros, lo que refuerza la urgencia de poder recuperarla.

Cómo colaborar Desde la comunidad educativa solicitan que, en caso de haber encontrado la campera, la acerquen al Colegio del Huerto. Cualquier gesto de colaboración puede ser clave para que el estudiante recupere este objeto tan significativo.

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