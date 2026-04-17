Canal 4 transmite en vivo la Elección del Colegio del Huerto: mirá las candidatas

Elección Representante del Colegio del Huerto

Transmisión de la Elección del Colegio del Huerto: horario y todos los detalles Este viernes 17 de abril, desde las 21, Canal 4 transmitirá en vivo la Elección a Representante del Colegio del Huerto. El evento podrá verse de manera exclusiva para clientes del canal a través de la Frecuencia 4 en analógico y la Frecuencia 11 en HD.

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De esta manera, quienes cuenten con el servicio de Canal 4 podrán seguir el minuto a minuto del paso de las 52 candidatas. La propuesta incluirá el tradicional desfile y la presentación de las estudiantes, además del baile de las candidatas junto a los pajes, el baile de la promo y distintas sorpresas preparadas para acompañar la celebración hasta la coronación de la nueva Representante por la FNE 2026. Representante Colegio del Huerto Listado completo de las candidatas del Colegio del Huerto Mendez, Luciana Valentina Silvera, Agostina Beatriz Garay Paredes, María Victoria Turrubiano, Iara Luján Espejo, Isabella Fernanda Narvaez, Aylén Irina Moreno, Maia Carhué Torres Flores, Aimé Zahira Tamara Jurado Lamas, Delfina Ximena Chavez, Brenda Martina Siñanez, Sofía Jazmín Bautista, Solange Ailén Rueda, Josefina Martinez, Silvana Anabela Alfonzo Rivero, Lucía Antonela Sansone, Pía Francesca Amador, Morena Araceli Cañazares Oviedo, Zaira Daiana Lamas Arnedo, Luján Alcaraz Mosqueda, Bárbara Michelle Velazquez Espíndola, Melani Nicole Villarreal, Leila Martina Lacsi, Hebe Nahir García, Josefina Araceli Altea, Ana Sofía Lozano Salica, Jimena Aylen Vasquez Cabrera, Lourdes Alejandra Paredes, Abril Jazmín Aramayo, Lucía Isabel Mogro, Maia Agustina de los Ángeles Romero, Julieta Inés Soria, Samira Iriel Tellez, Jazmín De Aparici, Isabel Montoya, María Aviles, Bárbara Jazmín Masuelli, Felicitas Agüero, Solange Jaquelina Burgos Guedilla, Lourdes Antonella Tejerina, Luisana Mariángel Lino, Valentina Ámbar Guzmán Sanchez, María Emilia Humacata, Eluney Amancay Torrejón, Daniela Valentina Cura, Pilar Emilia Valdiviezo, Laura Abril Corte, Luana Victoria Melchor, Lara Soledad Tinte, Abril Camila Flores, Blanca Lucía Julieta Alcocer Saleria, Milagros Micael Rojas Hamame, Violeta Conocé a todas las candidatas del Colegio del Huerto Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

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