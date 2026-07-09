Canal 4 transmitirá en vivo la elección de la representante del Comercial Nº2 Canal 4 transmitirá en vivo la elección de la representante del Comercial Nº2

La Escuela de Comercio Nº2 "Malvinas Argentinas" elegirá este viernes 10 de julio a su nueva representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. Los clientes de Canal 4 podrán seguir en exclusiva, desde las 21 horas, todos los detalles de una de las noches más esperadas del calendario estudiantil.

La cobertura especial comenzará a las 21 horas y mostrará la presentación de las candidatas, los números artísticos, el desfile y la coronación de la nueva representante del establecimiento.

La transmisión será exclusiva para los clientes de Canal 4, que podrán vivir en vivo cada momento de la elección.

Daniela Moitalta entrega sus atributos Daniela Moitalta, representante 2025 de la Escuela de Comercio Nº2 "Malvinas Argentinas", se despedirá como embajadora de los estudiantes de su colegio y entregará los atributos a quien resulte elegida como nueva representante para la FNE 2026.

Conocé a las candidatas Las estudiantes del Comercial Nº2 "Malvinas Argentinas" buscarán convertirse en la nueva representante de la institución y continuar el camino hacia la Elección Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. En Canal 4 podrás conocer a cada una de las candidatas y seguir en vivo la definición de una nueva representante estudiantil.

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