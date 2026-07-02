Canal 4 transmitirá en exclusiva la Elección del Nacional N°2

Este viernes 3 de julio, desde las 21, Canal 4 transmitirá la Elección de Representante del Colegio N° 2 “Armada Argentina”, que contará con la participación de 56 candidatas.

El evento se desarrollará en Akrópolis y podrá seguirse en vivo de manera exclusiva a través de la señal de Canal 4.

Elección de representante y Chico 10 Durante la celebración, la institución elegirá a su nueva representante y también al Chico 10. Melina Pantoja, actual representante del establecimiento, será la encargada de entregar sus atributos a la estudiante elegida.

Una vez finalizada la elección, se conocerá quién representará al Colegio N° 2 durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Proyectarán el partido de Argentina Como parte de la jornada, en Akrópolis se proyectará el partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde, correspondiente al Mundial 2026. Luego del encuentro comenzará la elección de la nueva representante y del Chico 10 del establecimiento educativo. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Las 56 candidatas del Colegio N° 2 Márquez María Luz Alejandra Sala Luz Naomi Gianella Bautista Abril Garzón Nayla Delfina Flores Victoria Leila Navarro Nahiara Delfina Colque Ludmila Antonela Sabedra Sofía Victoria Garnica Mariel Lihuen Molina Giuliana Belén Martínez Ariana Brisa Nieves Luján Jazmín Hinojosa Victoria Melody Navarro Fernanda Martina Morales Antonella Luciana Maldonado Tiziana Alfonsina Artunguaga Sofía Corimayo Evangelina Guerra Julieta María Belén Calizaya Brunella Jazmín Bárcena Vargas Bianca Araceli Cruz Soza Valeria Eunice Herrera Martina Rosario Vilte Antonella Murillo Paulina Calizaya Luz Guadalupe Calderón Rocío Guadalupe Ortiz Rocío Estrella Oviedo Giuliana Martínez Samira Maite Céspedes Victoria Belén Barro Dana Yael Espinosa Sofía Alfana Celiz Agustina Sabrina Susana Aguirre Camila Joselin Choque Flores Morena Candela Cruz Josefina Alemán Luana Teresita Eunice Mercado Valentina Daiana Durán Rocío Morena Machaca Rocío Jazmín Paredes Abril Nahiara Choque Sol Ana Belén Gutiérrez Eyen Solange Abigail Castillo Abigail Choque Sofía Valentina Alderete Martina Emilia Alemán Zoe Camila Gamboa Pía Lihue Condori Catalina Victoria Báez Anahí Rocío Paula Vivanco Guadalupe Antonella Pereira Díaz Luisana Lorena Wendy Renata Garzón Mesa Ana Paula Tejerina Melani Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

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