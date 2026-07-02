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2 de julio de 2026 - 11:15
FNE 2026.

Canal 4 transmitirá en exclusiva la Elección del Nacional N°2

La celebración será este viernes 3 de julio, desde las 21, en Akrópolis. La transmisión será exclusiva para los clientes de Canal 4

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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El evento se desarrollará en Akrópolis y podrá seguirse en vivo de manera exclusiva a través de la señal de Canal 4.

Elección de representante y Chico 10

Durante la celebración, la institución elegirá a su nueva representante y también al Chico 10. Melina Pantoja, actual representante del establecimiento, será la encargada de entregar sus atributos a la estudiante elegida.

Una vez finalizada la elección, se conocerá quién representará al Colegio N° 2 durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

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Proyectarán el partido de Argentina

Como parte de la jornada, en Akrópolis se proyectará el partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde, correspondiente al Mundial 2026.

Luego del encuentro comenzará la elección de la nueva representante y del Chico 10 del establecimiento educativo.

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Las 56 candidatas del Colegio N° 2

Márquez María Luz Alejandra

Sala Luz Naomi Gianella

Bautista Abril

Garzón Nayla Delfina

Flores Victoria Leila

Navarro Nahiara Delfina

Colque Ludmila Antonela

Sabedra Sofía Victoria

Garnica Mariel Lihuen

Molina Giuliana Belén

Martínez Ariana Brisa

Nieves Luján Jazmín

Hinojosa Victoria Melody

Navarro Fernanda Martina

Morales Antonella Luciana

Maldonado Tiziana Alfonsina

Artunguaga Sofía

Corimayo Evangelina

Guerra Julieta María Belén

Calizaya Brunella Jazmín

Bárcena Vargas Bianca Araceli

Cruz Soza Valeria Eunice

Herrera Martina Rosario

Vilte Antonella

Murillo Paulina

Calizaya Luz Guadalupe

Calderón Rocío Guadalupe

Ortiz Rocío Estrella

Oviedo Giuliana

Martínez Samira Maite

Céspedes Victoria Belén

Barro Dana Yael

Espinosa Sofía Alfana

Celiz Agustina Sabrina Susana

Aguirre Camila Joselin

Choque Flores Morena Candela

Cruz Josefina

Alemán Luana Teresita Eunice

Mercado Valentina Daiana

Durán Rocío Morena

Machaca Rocío Jazmín

Paredes Abril Nahiara

Choque Sol Ana Belén

Gutiérrez Eyen Solange Abigail

Castillo Abigail

Choque Sofía Valentina

Alderete Martina Emilia

Alemán Zoe Camila

Gamboa Pía Lihue

Condori Catalina Victoria

Báez Anahí Rocío Paula

Vivanco Guadalupe Antonella

Pereira Díaz Luisana Lorena

Wendy Renata Garzón

Mesa Ana Paula

Tejerina Melani

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