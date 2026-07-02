Canal 4 transmitirá en exclusiva la Elección del Nacional N°2

Este viernes 3 de julio, desde las 21, Canal 4 transmitirá la Elección de Representante del Colegio N° 2 “Armada Argentina”, que contará con la participación de 56 candidatas.
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La celebración será este viernes 3 de julio, desde las 21, en Akrópolis. La transmisión será exclusiva para los clientes de Canal 4
Este viernes 3 de julio, desde las 21, Canal 4 transmitirá la Elección de Representante del Colegio N° 2 “Armada Argentina”, que contará con la participación de 56 candidatas.
El evento se desarrollará en Akrópolis y podrá seguirse en vivo de manera exclusiva a través de la señal de Canal 4.
Durante la celebración, la institución elegirá a su nueva representante y también al Chico 10. Melina Pantoja, actual representante del establecimiento, será la encargada de entregar sus atributos a la estudiante elegida.
Una vez finalizada la elección, se conocerá quién representará al Colegio N° 2 durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.
Como parte de la jornada, en Akrópolis se proyectará el partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde, correspondiente al Mundial 2026.
Luego del encuentro comenzará la elección de la nueva representante y del Chico 10 del establecimiento educativo.
Márquez María Luz Alejandra
Sala Luz Naomi Gianella
Bautista Abril
Garzón Nayla Delfina
Flores Victoria Leila
Navarro Nahiara Delfina
Colque Ludmila Antonela
Sabedra Sofía Victoria
Garnica Mariel Lihuen
Molina Giuliana Belén
Martínez Ariana Brisa
Nieves Luján Jazmín
Hinojosa Victoria Melody
Navarro Fernanda Martina
Morales Antonella Luciana
Maldonado Tiziana Alfonsina
Artunguaga Sofía
Corimayo Evangelina
Guerra Julieta María Belén
Calizaya Brunella Jazmín
Bárcena Vargas Bianca Araceli
Cruz Soza Valeria Eunice
Herrera Martina Rosario
Vilte Antonella
Murillo Paulina
Calizaya Luz Guadalupe
Calderón Rocío Guadalupe
Ortiz Rocío Estrella
Oviedo Giuliana
Martínez Samira Maite
Céspedes Victoria Belén
Barro Dana Yael
Espinosa Sofía Alfana
Celiz Agustina Sabrina Susana
Aguirre Camila Joselin
Choque Flores Morena Candela
Cruz Josefina
Alemán Luana Teresita Eunice
Mercado Valentina Daiana
Durán Rocío Morena
Machaca Rocío Jazmín
Paredes Abril Nahiara
Choque Sol Ana Belén
Gutiérrez Eyen Solange Abigail
Castillo Abigail
Choque Sofía Valentina
Alderete Martina Emilia
Alemán Zoe Camila
Gamboa Pía Lihue
Condori Catalina Victoria
Báez Anahí Rocío Paula
Vivanco Guadalupe Antonella
Pereira Díaz Luisana Lorena
Wendy Renata Garzón
Mesa Ana Paula
Tejerina Melani
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