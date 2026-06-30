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30 de junio de 2026 - 12:46
FNE 2026

El Colegio N° 2 elegirá a su nueva representante entre 56 candidatas

La celebración será este viernes 3 de julio, desde las 21, en Acrópolis. También se elegirá al Chico 10 y se proyectará el partido de Argentina

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
El Colegio N° 2 elegirá a su nueva representante entre 56 candidatas

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La actividad está prevista desde las 21 y contará, además, con la elección del Chico 10. La representante saliente de la institución es Melina Pantoja, quien entregará sus atributos a la estudiante elegida.

Una vez finalizado el encuentro, comenzará la elección de la nueva representante y del Chico 10 del establecimiento educativo.

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Las 56 candidatas del Colegio N° 2 “Armada Argentina”

  • Márquez María Luz Alejandra
  • Sala Luz Naomi Gianella
  • Bautista Abril
  • Garzón Nayla Delfina
  • Flores Victoria Leila
  • Navarro Nahiara Delfina
  • Colque Ludmila Antonela
  • Sabedra Sofía Victoria
  • Garnica Mariel Lihuen
  • Molina Giuliana Belén
  • Martínez Ariana Brisa
  • Nieves Luján Jazmín
  • Hinojosa Victoria Melody
  • Navarro Fernanda Martina
  • Morales Antonella Luciana
  • Maldonado Tiziana Alfonsina
  • Artunguaga Sofía
  • Corimayo Evangelina
  • Guerra Julieta María Belén
  • Calizaya Brunella Jazmín
  • Bárcena Vargas Bianca Araceli
  • Cruz Soza Valeria Eunice
  • Herrera Martina Rosario
  • Vilte Antonella
  • Murillo Paulina
  • Calizaya Luz Guadalupe
  • Calderón Rocío Guadalupe
  • Ortiz Rocío Estrella
  • Oviedo Giuliana
  • Martínez Samira Maite
  • Céspedes Victoria Belén
  • Barro Dana Yael
  • Espinosa Sofía Alfana
  • Celiz Agustina Sabrina Susana
  • Aguirre Camila Joselin
  • Choque Flores Morena Candela
  • Cruz Josefina
  • Alemán Luana Teresita Eunice
  • Mercado Valentina Daiana
  • Durán Rocío Morena
  • Machaca Rocío Jazmín
  • Paredes Abril Nahiara
  • Choque Sol Ana Belén
  • Gutiérrez Eyen Solange Abigail
  • Castillo Abigail
  • Choque Sofía Valentina
  • Alderete Martina Emilia
  • Alemán Zoe Camila
  • Gamboa Pía Lihue
  • Condori Catalina Victoria
  • Báez Anahí Rocío Paula
  • Vivanco Guadalupe Antonella
  • Pereira Díaz Luisana Lorena
  • Wendy Renata Garzón
  • Mesa Ana Paula
  • Tejerina Melani
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Una noche especial para la comunidad educativa

Las candidatas buscarán convertirse en la nueva representante del Colegio N° 2 “Armada Argentina”, en una jornada que reunirá la elección estudiantil, la definición del Chico 10 y la transmisión del partido de la Selección Argentina.

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