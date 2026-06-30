El Colegio N° 2 elegirá a su nueva representante entre 56 candidatas

La elección de la nueva representante del Colegio N° 2 “Armada Argentina” se realizará este viernes 3 de julio en Akrópolis, con la participación de 56 candidatas.
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La celebración será este viernes 3 de julio, desde las 21, en Acrópolis. También se elegirá al Chico 10 y se proyectará el partido de Argentina
La elección de la nueva representante del Colegio N° 2 “Armada Argentina” se realizará este viernes 3 de julio en Akrópolis, con la participación de 56 candidatas.
La actividad está prevista desde las 21 y contará, además, con la elección del Chico 10. La representante saliente de la institución es Melina Pantoja, quien entregará sus atributos a la estudiante elegida.
Durante la jornada se reproducirá en Akrópolis el partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde, correspondiente al Mundial 2026.
Una vez finalizado el encuentro, comenzará la elección de la nueva representante y del Chico 10 del establecimiento educativo.
Las candidatas buscarán convertirse en la nueva representante del Colegio N° 2 “Armada Argentina”, en una jornada que reunirá la elección estudiantil, la definición del Chico 10 y la transmisión del partido de la Selección Argentina.
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