El Colegio N° 2 elegirá a su nueva representante entre 56 candidatas

La elección de la nueva representante del Colegio N° 2 “Armada Argentina” se realizará este viernes 3 de julio en Akrópolis, con la participación de 56 candidatas.

La actividad está prevista desde las 21 y contará, además, con la elección del Chico 10. La representante saliente de la institución es Melina Pantoja, quien entregará sus atributos a la estudiante elegida.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Proyectarán el partido de Argentina ante Cabo Verde Durante la jornada se reproducirá en Akrópolis el partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde, correspondiente al Mundial 2026.

Una vez finalizado el encuentro, comenzará la elección de la nueva representante y del Chico 10 del establecimiento educativo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Las 56 candidatas del Colegio N° 2 “Armada Argentina” Márquez María Luz Alejandra

Sala Luz Naomi Gianella

Bautista Abril

Garzón Nayla Delfina

Flores Victoria Leila

Navarro Nahiara Delfina

Colque Ludmila Antonela

Sabedra Sofía Victoria

Garnica Mariel Lihuen

Molina Giuliana Belén

Martínez Ariana Brisa

Nieves Luján Jazmín

Hinojosa Victoria Melody

Navarro Fernanda Martina

Morales Antonella Luciana

Maldonado Tiziana Alfonsina

Artunguaga Sofía

Corimayo Evangelina

Guerra Julieta María Belén

Calizaya Brunella Jazmín

Bárcena Vargas Bianca Araceli

Cruz Soza Valeria Eunice

Herrera Martina Rosario

Vilte Antonella

Murillo Paulina

Calizaya Luz Guadalupe

Calderón Rocío Guadalupe

Ortiz Rocío Estrella

Oviedo Giuliana

Martínez Samira Maite

Céspedes Victoria Belén

Barro Dana Yael

Espinosa Sofía Alfana

Celiz Agustina Sabrina Susana

Aguirre Camila Joselin

Choque Flores Morena Candela

Cruz Josefina

Alemán Luana Teresita Eunice

Mercado Valentina Daiana

Durán Rocío Morena

Machaca Rocío Jazmín

Paredes Abril Nahiara

Choque Sol Ana Belén

Gutiérrez Eyen Solange Abigail

Castillo Abigail

Choque Sofía Valentina

Alderete Martina Emilia

Alemán Zoe Camila

Gamboa Pía Lihue

Condori Catalina Victoria

Báez Anahí Rocío Paula

Vivanco Guadalupe Antonella

Pereira Díaz Luisana Lorena

Wendy Renata Garzón

Mesa Ana Paula

Tejerina Melani Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Una noche especial para la comunidad educativa Las candidatas buscarán convertirse en la nueva representante del Colegio N° 2 “Armada Argentina”, en una jornada que reunirá la elección estudiantil, la definición del Chico 10 y la transmisión del partido de la Selección Argentina.

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