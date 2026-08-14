Los mitos sobre los zurdos: una psicopedagoga jujeña derribó falsas creencias

Los mitos sobre las personas zurdas siguen presentes, aunque la zurdera hoy está mucho más aceptada que antes. En el marco del Día Internacional del Zurdo , la psicopedagoga jujeña Adriana Baspineiro explicó que no existen dificultades de aprendizaje por ser zurdo y que lo importante es entender que hay distintas formas de vivir, aprender y adaptarse al entorno.

Jujuy. Hace 12 días buscan a una joven y su hija en Jujuy

La fecha se celebra cada 13 de agosto y busca visibilizar los retos de ser zurdo en un mundo pensado mayormente para personas diestras. Según explicó Baspineiro, cerca del 10% de la población, es decir, 1 de cada 10 personas, tiene la característica de la zurdera o una preferencia izquierda.

El Día Internacional del Zurdo fue creado en 1976 por Dean R. Campbell, fundador de Lefthanders International, y fue popularizado en 1992 por The Left-Handers Club. Su objetivo es dar a conocer los desafíos que enfrentan las personas zurdas en la vida cotidiana.

Para Baspineiro, la idea de conmemorar esta fecha es visibilizar a una minoría que, durante mucho tiempo, tuvo que adaptarse a un entorno pensado para la mayoría. “En algún punto, es verdad de que el mundo está hecho para la derecha, para ‘lo general’ o para ‘la mayoría’”, señaló.

La psicopedagoga explicó que, si bien la zurdera está más aceptada, todavía existen muchas creencias instaladas alrededor de las personas zurdas.

“El tema de la zurdera es más aceptado y también tiene muchos mitos”, indicó. Entre esas ideas, Baspineiro mencionó frases frecuentes como que una persona zurda es mejor para el deporte, más creativa o que le cuesta más aprender. Sin embargo, aclaró que no deben tomarse como verdades generales.

Ser zurdo no implica dificultades de aprendizaje

Baspineiro remarcó que hablar de ventajas o desventajas por ser zurdo también forma parte de los mitos que rodean a esta característica. “Ventajas o desventajas de ser zurdos, es un mito”, manifestó la psicopedagoga jujeña.

En ese sentido, explicó: “Muchas veces se ve a una persona escribir con la mano izquierda y decimos es zurdo, pero con una evaluación en profundidad, vemos que tiene una tendencia o elección de usar más el pie derecho, el ojo derecho, hay una lateralidad cruzada”.

La psicopedagoga aclaró que, en esos casos, pueden aparecer particularidades, pero eso no significa que existan dificultades. Por eso, fue contundente al despejar una de las falsas creencias más habituales.

No existen dificultades para el aprendizaje por ser zurdos. No existen dificultades para el aprendizaje por ser zurdos.

La sobreadaptación en la vida diaria

Baspineiro sostuvo que lo importante es reconocer que existen distintos modos de ser y de vivir. En el caso de las personas zurdas, muchas veces deben adaptarse a herramientas, espacios y dinámicas pensadas para personas diestras.

En esa misma línea, señaló que para las personas zurdas muchas situaciones cotidianas implican un esfuerzo extra para responder a un entorno diseñado para la mayoría.

Para los zurdos implica una sobreadaptación para cumplir con las expectativas. Para los zurdos implica una sobreadaptación para cumplir con las expectativas.