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29 de junio de 2026 - 18:57
Jujuy.

FNE 2026: elecciones a representantes que se vienen en julio

Las instituciones comenzarán a elegir a sus representantes desde el 3 de julio, en la previa de una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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Los eventos comenzarán durante los primeros días del mes y reunirán a estudiantes, familiares y comunidades educativas para conocer a las jóvenes y los pajes que representarán a cada institución.

Las elecciones confirmadas para julio

El primer establecimiento que realizará su elección será el Colegio Nacional Nº 2, el próximo 3 de julio junto al Secundario 53 de Palpalá.

Luego, el 8 de julio, habrá una jornada con dos elecciones confirmadas: el Colegio Sagrado Corazón de Palpalá y el Colegio Secundario Nº 5.

El calendario continuará el 9 de julio con la elección del Colegio Canónigo Gorriti, prevista desde las 17:00 en Bankat.

El cronograma confirmado hasta el momento es el siguiente:

  • Colegio Nacional Nº 2: 3 de julio.
  • Colegio Secundario 53 Palpalá: 3 de julio
  • Colegio Modelo Palpalá: 4 de julio
  • Colegio Sagrado Corazón de Palpalá: 8 de julio.
  • Colegio Canónigo Gorriti: 9 de julio.
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Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

  • Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
  • Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
  • Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
  • Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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