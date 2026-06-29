FNE 2026: elecciones a representantes que se vienen en julio

Más elecciones de la FNE 2026.

Las elecciones de representantes de seis establecimientos educativos ya tienen fecha confirmada para julio, en el marco de las actividades previas a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

Los eventos comenzarán durante los primeros días del mes y reunirán a estudiantes, familiares y comunidades educativas para conocer a las jóvenes y los pajes que representarán a cada institución.

Las elecciones confirmadas para julio El primer establecimiento que realizará su elección será el Colegio Nacional Nº 2, el próximo 3 de julio junto al Secundario 53 de Palpalá.

Luego, el 8 de julio, habrá una jornada con dos elecciones confirmadas: el Colegio Sagrado Corazón de Palpalá y el Colegio Secundario Nº 5.

El calendario continuará el 9 de julio con la elección del Colegio Canónigo Gorriti, prevista desde las 17:00 en Bankat. El cronograma confirmado hasta el momento es el siguiente: Colegio Nacional Nº 2: 3 de julio.

Colegio Secundario 53 Palpalá: 3 de julio

Colegio Modelo Palpalá: 4 de julio

Colegio Sagrado Corazón de Palpalá: 8 de julio.

Colegio Canónigo Gorriti: 9 de julio. FNE 2026: el Nacional Nº1 coronó a Erika Ramirez como su representante FNE 2026: el Nacional Nº1 coronó a Erika Ramirez como su representante Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural

Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural

Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural

Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural

Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural

Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud

Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud

Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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