Enrique va por su última quimioterapia y quiere cumplir un deseo muy especial

Enrique Luna tiene 7 años y desde hace más de un año enfrenta un tumor cerebral. Tras meses de tratamiento lejos de Jujuy , está cada vez más cerca de completar una etapa muy importante. Ahora, su familia vuelve a pedir solidaridad para que pueda vivir su última quimioterapia acompañado por su hermana.

Salud. Día Mundial del Cáncer de Riñón: en Argentina es el quinto cáncer con mayor frecuencia

Salud. En Argentina se diagnostican 2300 casos de cáncer de ovario por año

La historia de Enrique Luna , el pequeño jujeño que se encuentra en Buenos Aires realizando un tratamiento contra un tumor cerebral, vuelve a movilizar a toda la provincia.

Enrique está próximo a realizar su última quimioterapia, un momento esperado por toda su familia después de un largo proceso médico que lo obligó a permanecer lejos de su casa y de sus seres queridos.

El niño continúa acompañado por su mamá, Araceli , quien permanece junto a él durante las distintas etapas del tratamiento. Según contó anteriormente su familia, estar lejos de Jujuy y, especialmente, de su hermana, es una de las partes más difíciles de este proceso.

El objetivo de la nueva colecta

En este tramo tan importante, la familia de Enrique necesita nuevamente de la solidaridad de todos.

La colecta tiene como objetivo reunir los fondos necesarios para afrontar los gastos que implica el tratamiento y, especialmente, poder contar con la presencia de su hermana durante la última quimioterapia.

Para Enrique, tenerla cerca en ese momento representa mucho más que un simple viaje: significa poder compartir con una de las personas más importantes de su vida un día que quedará marcado después de tantos meses de esfuerzo y tratamiento.

La familia ya había solicitado ayuda para sostener la estadía en Buenos Aires y afrontar las necesidades que surgieron durante este proceso.

Un camino lleno de esfuerzo

Enrique fue diagnosticado con un tumor cerebral después de comenzar con distintos síntomas y, tras una intervención quirúrgica, debió continuar su tratamiento en Buenos Aires. Allí atravesó distintas instancias médicas, incluyendo radioterapia y quimioterapia.

A pesar de las dificultades, el pequeño continúa avanzando acompañado por su mamá y por el cariño de familiares, amigos y muchas personas de Jujuy que siguen de cerca su historia.

Ahora, la familia espera que ese acompañamiento vuelva a hacerse presente.

Enrique está cada vez más cerca de dar un paso fundamental. Para que pueda atravesar su última quimioterapia junto a su hermana, necesitan de la colaboración de quienes puedan aportar y ayudar a que ese encuentro sea posible.

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse al 3886014632 para conocer de qué manera hacerlo.

La familia de Enrique vuelve a pedir una mano a los jujeños. Después de un largo camino, el pequeño está cerca de completar una etapa muy importante y quiere vivir ese momento acompañado por su hermana.