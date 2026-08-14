Transporte urbano gratis para niños este domingo en San Salvador de Jujuy

Transporte urbano gratis para niños este domingo

El transporte urbano de pasajeros será gratuito para niños y niñas de hasta 13 años este domingo 16 de agosto en San Salvador de Jujuy, con motivo de la celebración del Día de la Niñez. La medida fue informada por la Municipalidad capitalina y estará vigente durante toda la jornada establecida.

La disposición fue tomada por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, con el objetivo de facilitar el traslado de las familias jujeñas durante una fecha especialmente dedicada a los más pequeños.

Horarios del transporte gratuito El beneficio estará disponible desde las 8 hasta las 22 horas y alcanzará al servicio de transporte urbano de pasajeros de San Salvador de Jujuy. Durante esa franja horaria, los niños y niñas de hasta 13 años podrán utilizar el transporte urbano sin costo. La iniciativa apunta a acompañar a las familias que se movilicen por distintos puntos de la ciudad durante las actividades previstas por el Día de la Niñez.

Transporte urbano gratis para niños este domingo Recomendaciones para los pasajeros Desde la Municipalidad solicitaron a los usuarios respetar las indicaciones del personal de transporte durante la jornada. Además, pidieron circular con responsabilidad para contribuir a que el servicio se desarrolle de manera segura y ordenada para todos los pasajeros.

Juntan figuritas del Mundial y golosinas para llevar a chicos de la Puna Los Payamigos Hospitalarios preparan una nueva acción solidaria por el Día del Niño y necesitan de la colaboración de los jujeños. Este domingo llegarán hasta Coranzulí, en el departamento Susques, para compartir una jornada con los chicos de la comunidad, mientras que a fin de mes tienen previsto viajar a Oratorio, en Santa Catalina. Para poder concretar las actividades, la organización está recolectando golosinas y dulces, figuritas del Mundial y juguetes nuevos. Las donaciones se reciben en San Salvador de Jujuy y quienes quieran colaborar pueden comunicarse directamente con los Payamigos para coordinar los puntos de entrega. Cómo colaborar con la campaña Para esta nueva visita por el Día del Niño se reciben: Golosinas y dulces

Figuritas del Mundial

Juguetes nuevos Las donaciones pueden coordinarse en San Salvador de Jujuy. WhatsApp: 3884397814

Instagram y Facebook: Payamigos Hospitalarios

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