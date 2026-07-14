Máxima Reynoso, representante del Secundario 39 en la FNE 2026: "No lo podía creer"

Máxima Reynoso fue elegida representante del Colegio Secundario N° 39 de Campo Verde , en San Salvador de Jujuy, para la FNE 2026 . Durante su visita a Todos Se Ve, por Canal 4 , recordó la emoción que sintió al escuchar su nombre y habló sobre la responsabilidad de representar a su institución.

La estudiante cursa cuarto año , practica danza clásica desde pequeña y ahora deberá combinar esa actividad con la preparación de las carrozas y los compromisos vinculados a la FNE. Máxima recordó que la elección estuvo acompañada por tambores, miradas y una fuerte expectativa entre las candidatas y el público.

“En el momento en que anunciaron mi nombre, no te imaginás. Apenas ya estaban los tambores, estaban todos así, y yo iba para todos lados y todo el mundo me estaba mirando a mí. Se sentía una presión”, relató.

La representante aseguró que vivió una sensación difícil de explicar cuando finalmente escuchó su nombre. “Sentí una sensación que me recorrió desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza y fue como... no lo podía creer ”, expresó.

Máxima Reynoso, representante del Secundario 39 en la FNE 2026

Al principio no quería presentarse

La joven contó que desde primer año le sugerían participar de la elección, aunque inicialmente no estaba convencida de hacerlo. “Al principio no quería. Me decían que me presente para la elección desde el primer año. Todo el mundo, las profesoras, mi mamá también, de vez en cuando”, explicó.

También señaló que su mamá tenía algunas dudas por la presión que podía significar la experiencia. Sin embargo, a finales de mayo tomó la decisión de participar. “Dije: ‘Bueno, me voy a presentar, a ver qué onda’. Me presenté en el mismo momento en el que le dije a mi mamá: ‘Che, ma, me quiero presentar’. Me dijo: ‘Bueno, yo te apoyo y te voy a ayudar’”, recordó.

La danza y la preparación de las carrozas

Ahora deberá organizar sus tiempos para cumplir con sus actividades y acompañar el trabajo de su colegio para la Fiesta Nacional de los Estudiantes. “Es como complicado también con el tema de danza, porque estoy todo el día ahí y también tengo que estar todo el día en lo de las carrozas, en la preparación de las carrozas”, explicó.

A pesar de las exigencias, aseguró que disfruta de su nuevo rol y de la posibilidad de acompañar a su comunidad educativa. “Tengo que ayudar en todo eso y, bueno, a mí me encanta, obviamente, representar al colegio”, afirmó.

Su reflexión sobre el bullying en la FNE 2026

Durante la entrevista, Máxima también fue consultada por el bullying y la importancia de acompañar a quienes atraviesan situaciones de hostigamiento. “En mi colegio, por lo menos yo no vi. No sé si a la tarde se realizará, la verdad, pero a mí me parece un tema bastante sensible”, sostuvo.

La joven destacó que intenta no dejarse afectar por los comentarios negativos, aunque reconoció que otras personas pueden sufrirlos con mayor intensidad. “La verdad, por lo menos en mí, no me importa mucho lo que piensan los demás de mí, y es algo que me favorece mucho. Porque si fuera así, ya estaría llorando”, expresó.