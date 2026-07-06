FNE 2026: la representante del Comercial 1 dijo "Me quedé en shock"

En el segmento FNE de Canal 4 comenzamos a conocer a representantes de los colegios y a las promo que este año se despiden de la secundaria. En esta oportunidad y debutando en la propuesta nos visitó Luján González, la flamante representante de la Escuela de Comercio N° 1 “Prof. José Antonio Casas”.

Durante la nota recordó la emoción, los nervios y los imprevistos que atravesó durante la elección. Además, contó cómo se prepara para la Elección Capital y las actividades que vivirá junto a sus compañeros en el último año de secundaria.

La representante del Comer 1 comenzó su día a las 8 de la mañana y, desde ese momento, no se detuvo hasta la elección. Según relató, la previa estuvo marcada por los nervios, el miedo y diferentes complicaciones.

“Había mucho nervio, miedo . Yo al principio la estaba pasando un poquito mal porque me había olvidado los papelitos para tirar, mi tía tampoco venía a buscarme, pasó de todo. También llegué tarde”, recordó.

Mientras esperaba conocer el resultado junto a la primera y segunda princesa, Luján pensaba que no sería elegida. En ese momento, recibió el apoyo de su paje, Joaquín.

“Estaba muy nerviosa. Cuando estaba con la segunda y primera princesa decía: ‘No voy a salir nada’. Y ya mi paje, Joaquín, me estaba diciendo: ‘Quedate tranquila, vos vas a salir, quedate tranquila’”, contó.

El suspenso al escuchar su nombre

El anuncio de la representante tuvo un condimento especial, ya que otra de las participantes también se llamaba Luján. Por ese motivo, la estudiante esperó hasta escuchar su segundo nombre para comprender que había sido elegida.

“Cuando dijo ‘Luján Rocío’, ahí me quedé en shock, no sabía qué hacer. Y ya cuando mi paje me mueve, me dice: ‘Saliste’. No lo puedo creer, me tapé la cara y me puse a llorar porque no lo podía creer”, expresó.

Entre risas, Luján aseguró que no esperaba obtener el reconocimiento y, al estilo de María Becerra en una entrevista, afirmó: “No me tenía ni fe”.

La preparación para la Elección Capital

Tras ser elegida como representante del Comercial N°1, Luján comenzó una nueva etapa de preparación junto a las demás candidatas para afrontar la Elección Capital.

“Nos estamos preparando con las chicas ahora todos los sábados y nos están ayudando bastante. Ahora no es nada que ver con lo que nos preparamos con el colegio, ya es mucho más profesionalismo”, explicó.

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Un último año con muchas actividades

Luján también manifestó su entusiasmo por las experiencias que compartirá con el colegio durante su último año de secundaria.

“Me encanta todo lo que está por venir”, aseguró al referirse al finde estudiantil y al armado de la carroza, dos de las actividades que formarán parte de esta etapa especial para ella y sus compañeros.