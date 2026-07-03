FNE 2026: conocé a las candidatas del Colegio Secundario 2

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) ya se vive en los establecimientos educativos de San Salvador de Jujuy. En el marco de las elecciones estudiantiles, el Colegio Secundario Nº 2 "Francisca Trigueros de Rocha Solórzano" se prepara para elegir a su nueva representante.
La elección tendrá lugar el próximo domingo 12 de julio, desde las 22, en Acrópolis, donde estudiantes, docentes, familiares y amigos acompañarán una de las noches más esperadas por la comunidad educativa.
Las candidatas del Secundario 2
- Camila Zuchi
- Sabrina Mamaní
- Luisana Garzón
- Araceli Rivero
- Anahí Sarapura
- Bianca Leyrón
- Maira Espinassi
- Marianela Chambi
- Camila Alabar
- Gianina Justiniano
- Anabel Silvetti
- Ailén Landivisnay
- Ariadna Reyes
- Camila López
- Nahiara Quipildor
- Ariana Martínez Castellón
- Abril Márquez
- Luisana Guzmán
- Belén Tebes
- Ámbar Sandoval
- Luana Hinojosa
- Pilar Orquera
- Sofía Velázquez
- Abigail Calpanchay
- Martina Rivero
- Ariadna Martínez
- Agustina Márquez
- Kiara Arjona
- Agostina Valdez
- Luz Tellis
- Antonela Rivero
- Sofía Romero
- Pilar Padilla
Representante 2025: Nahiara Barrios Esteban
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