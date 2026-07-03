FNE 2026: conocé a las candidatas del Colegio Secundario 2

Candidatas del Secundario 2 para la FNE 2026.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) ya se vive en los establecimientos educativos de San Salvador de Jujuy. En el marco de las elecciones estudiantiles, el Colegio Secundario Nº 2 "Francisca Trigueros de Rocha Solórzano" se prepara para elegir a su nueva representante.

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La elección tendrá lugar el próximo domingo 12 de julio , desde las 22 , en Acrópolis , donde estudiantes, docentes, familiares y amigos acompañarán una de las noches más esperadas por la comunidad educativa.

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