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3 de julio de 2026 - 12:09
Jujuy.

FNE 2026: conocé a las candidatas del Colegio Secundario 2

Cada vez falta menos para la FNE 2026 y el Colegio Secundario 2 presentó a sus candidatas. Todos los detalles.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Candidatas del Secundario 2 para la FNE 2026.

Candidatas del Secundario 2 para la FNE 2026.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) ya se vive en los establecimientos educativos de San Salvador de Jujuy. En el marco de las elecciones estudiantiles, el Colegio Secundario Nº 2 "Francisca Trigueros de Rocha Solórzano" se prepara para elegir a su nueva representante.

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La elección tendrá lugar el próximo domingo 12 de julio, desde las 22, en Acrópolis, donde estudiantes, docentes, familiares y amigos acompañarán una de las noches más esperadas por la comunidad educativa.

Las candidatas del Secundario 2

  1. Camila Zuchi
  2. Sabrina Mamaní
  3. Luisana Garzón
  4. Araceli Rivero
  5. Anahí Sarapura
  6. Bianca Leyrón
  7. Maira Espinassi
  8. Marianela Chambi
  9. Camila Alabar
  10. Gianina Justiniano
  11. Anabel Silvetti
  12. Ailén Landivisnay
  13. Ariadna Reyes
  14. Camila López
  15. Nahiara Quipildor
  16. Ariana Martínez Castellón
  17. Abril Márquez
  18. Luisana Guzmán
  19. Belén Tebes
  20. Ámbar Sandoval
  21. Luana Hinojosa
  22. Pilar Orquera
  23. Sofía Velázquez
  24. Abigail Calpanchay
  25. Martina Rivero
  26. Ariadna Martínez
  27. Agustina Márquez
  28. Kiara Arjona
  29. Agostina Valdez
  30. Luz Tellis
  31. Antonela Rivero
  32. Sofía Romero
  33. Pilar Padilla

Representante 2025: Nahiara Barrios Esteban

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