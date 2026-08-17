Este martes inicia un nuevo paro universitario en todo el país, será del 18 al 22 de agosto

Este martes comienza un nuevo paro universitario en el país por parte de la docencia universitaria y preuniversitaria. El mismo es convocado por la CONADU Histórica y se extenderá desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto .

La medida se realiza en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario , el pago de la deuda salarial y una recomposición de los salarios docentes.

Desde la CONADU señalaron que el Gobierno nacional continúa incumpliendo la normativa y mantiene una deuda salarial que, según indicaron, alcanza el 28,5% a junio, sin recomposición durante julio y con la misma perspectiva para agosto.

Frente a esta situación, los docentes universitarios plantearon una serie de reclamos:

Recomposición salarial.

Pago inmediato del 28,5% adeudado a junio, más los retroactivos correspondientes.

Restitución y pago del FONID.

Actualización de la garantía salarial.

Fondos para capacitación.

Cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario.

De esta manera, durante toda la semana se desarrollará la medida de fuerza en universidades y establecimientos preuniversitarios de todo el país, mientras el sector reclama una respuesta del Gobierno nacional a sus demandas salariales y presupuestarias.

En Jujuy ADIUNJU adhirió la medida

Desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) confirmaron la adhesión a la medida de fuerza resuelta por la CONADU en el Congreso Extraordinario que tuvo la participación de las diferentes asociaciones de base de todo el país.

En el mismo se definió continuar con el plan de lucha “frente a un Gobierno que continúa incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario y profundiza el ajuste sobre las universidades nacionales, la ciencia y la tecnología”.