Minuto a minuto de las Elecciones presidenciales 2026 en Brasil

Quiénes son los principales candidatos

Aunque 12 candidaturas competirán por la Presidencia en esta primera vuelta, la campaña estuvo concentrada principalmente en Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), según la cobertura de distintos medios brasileños.

Lula da Silva busca un nuevo mandato presidencial. El actual mandatario brasileño llegó a la elección con una propuesta centrada en la continuidad y ampliación de políticas sociales, inversión pública, empleo, educación y salud. Su compañero de fórmula es Geraldo Alckmin, del Partido Socialista Brasileño (PSB).

Por su parte, Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, es el candidato del Partido Liberal (PL). Su campaña plantea una reducción del tamaño del Estado, mayor austeridad fiscal y un enfoque más estricto en materia de seguridad pública.

Además de ellos, participan otros candidatos como Ronaldo Caiado, del PSD; Romeu Zema, del Novo; Augusto Cury, del Avante; y Renan Santos, del Missão. La lista oficial también incluye a Clariana Barão, Edmilson Costa, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Samara y Wilson Grassi.