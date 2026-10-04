Minuto a minuto de las Elecciones presidenciales 2026 en Brasil

Este domingo 4 de octubre, Brasil celebra el primer turno de las elecciones generales de 2026, una jornada en la que los ciudadanos deberán elegir, entre otros cargos, al próximo presidente de la República.
Votó el candidato presidencial de derecha Romeu Zema en Minas Gerais
El candidato presidencial de derecha, Romeu Zema, del Partido Novo, votó en Minas Gerais, en las elecciones den Brasil. De acuerdo a una encuesta de Datafolha el presidente y candidato a la reelección Lula Da Silva obtendría el 45% de los votos, seguido por Flávio Bolsonaro, con 42%. En ese escenario habría empate técnico entre ambos. Detrás de Lula y Bolsonaro aparecen Ronaldo Caiado (PSD), con el 4%; Renan Santos (MissÆo) y Augusto Cury (Avante), con el 3%y Romeu Zema (Novo), con el 1%.