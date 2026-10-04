domingo 04 de octubre de 2026
4 de octubre de 2026 - 11:19
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Minuto a minuto de las Elecciones presidenciales 2026 en Brasil

Seguí el minuto a minuto de las Elecciones presidenciales en Brasil donde Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro son los principales candidatos.

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Redacción de TodoJujuy
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Aunque 12 candidaturas competirán por la Presidencia en esta primera vuelta, la campaña estuvo concentrada principalmente en Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), según la cobertura de distintos medios brasileños.

Votó el candidato presidencial de derecha Romeu Zema en Minas Gerais

El candidato presidencial de derecha, Romeu Zema, del Partido Novo, votó en Minas Gerais, en las elecciones den Brasil. De acuerdo a una encuesta de Datafolha el presidente y candidato a la reelección Lula Da Silva obtendría el 45% de los votos, seguido por Flávio Bolsonaro, con 42%. En ese escenario habría empate técnico entre ambos. Detrás de Lula y Bolsonaro aparecen Ronaldo Caiado (PSD), con el 4%; Renan Santos (MissÆo) y Augusto Cury (Avante), con el 3%y Romeu Zema (Novo), con el 1%.

Votó otro candidato de derecha, Ronaldo Caiado, en Minas Gerais

Votó otro candidato presidencial de derecha, Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático (PSD), en Minas Gerais, Brasil. Previamente había votado Romeu Zema, del Partido Novo.

El momento de la votación de Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil

El candidato a presidente de Brasil del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonario, votó en Rio de Janeiro. Se enfrenta en las elecciones ejecutivas al actual mandatario Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro habló tras votar en las elecciones de Brasil: "Quiero ganar para garantizarles la libertad"

El senador, Flávio Bolsonaro, habló tras votar en las elecciones de Brasil: "Quiero ganar para garantizarles la libertad". El candidato del Partido Liberal se enfrenta en las presidenciales al actual mandatario. Un total de 158 millones de personas están habilitadas para participar. Bolsonaro dijo que si gana las elecciones "liberará al pueblo brasileño": "Brasil necesita un cambio. No puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas, tanta persecución política".

Bolsonaro votó en Río de Janeiro, poco después de la apertura de las urnas para la primera vuelta de las elecciones generales.

Lula da Silva habló tras votar en las elecciones de Brasil: "Hoy decidimos pensando en nuestros hijos"

Lula da Silva habló tras votar en las elecciones de Brasil, en San Pablo: "Hoy decidimos pensando en nuestros hijos". El actual mandatario, del Partido de los Trabajadores, se enfrenta al candidato del Partido Liberal en las presidenciales. Un total de 158 millones de personas están habilitadas para participar.

El presidente de Brasil dijo que los ciudadanos eligen entre la democracia y la "barbarie": "Los electores deberán elegir entre fortalecer el régimen democrático y la barbarie, entre el positivismo y el negacionismo. Estoy muy confiado, no solo por el Gobierno que hicimos, sino también por el trabajo que realizamos durante la campaña. Estoy seguro de que tendremos una participación muy alta y estoy seguro de que vamos a ganar estas elecciones".

El momento de la votación de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil

El candidato a presidente de Brasil del Partido de los Trabajadores (PT) Lula da Silva, que va por la reelección, votó en San Pablo. Se enfrenta en las elecciones ejecutivas al candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro.

Quiénes son los principales candidatos

Aunque 12 candidaturas competirán por la Presidencia en esta primera vuelta, la campaña estuvo concentrada principalmente en Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), según la cobertura de distintos medios brasileños.

Lula da Silva busca un nuevo mandato presidencial. El actual mandatario brasileño llegó a la elección con una propuesta centrada en la continuidad y ampliación de políticas sociales, inversión pública, empleo, educación y salud. Su compañero de fórmula es Geraldo Alckmin, del Partido Socialista Brasileño (PSB).

Por su parte, Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, es el candidato del Partido Liberal (PL). Su campaña plantea una reducción del tamaño del Estado, mayor austeridad fiscal y un enfoque más estricto en materia de seguridad pública.

Además de ellos, participan otros candidatos como Ronaldo Caiado, del PSD; Romeu Zema, del Novo; Augusto Cury, del Avante; y Renan Santos, del Missão. La lista oficial también incluye a Clariana Barão, Edmilson Costa, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Samara y Wilson Grassi.

La elección presidencial

Para la Presidencia de Brasil hay 12 candidaturas registradas ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Para acceder directamente a la Presidencia en primera vuelta, una fórmula debe obtener más de la mitad de los votos válidos, sin contar los votos en blanco y nulos. Si ninguna alcanza ese porcentaje, las dos fórmulas más votadas pasan a una segunda vuelta.

El eventual segundo turno está previsto para el 25 de octubre.

¿En qué orden se vota?

La urna electrónica presenta los cargos en el siguiente orden:

  • Diputado federal.
  • Diputado estadual o distrital.
  • Senador para la primera banca.
  • Senador para la segunda banca.
  • Gobernador y vicegobernador.
  • Presidente y vicepresidente de la República.

En esta elección se renuevan 54 de las 81 bancas del Senado, por lo que cada elector deberá elegir a dos candidatos diferentes para la Cámara alta.

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