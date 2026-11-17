La visita de la princesa Ana del Reino Unido a las Islas Malvinas volvió a poner el foco sobre la disputa de soberanía entre Argentina y Gran Bretaña . La hermana del rey Carlos III llegó al archipiélago el 9 de noviembre , acompañada por su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence, en medio del reclamo argentino para frenar la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

La gira oficial, prevista hasta el 20 de noviembre , incluye actividades en las Islas Malvinas y Georgias del Sur. Su realización coincide con un nuevo escenario de tensión diplomática, marcado por el procedimiento judicial que Argentina inició contra el Reino Unido por el aprovechamiento de los recursos petroleros en la Cuenca Malvinas Norte.

La princesa Ana arribó a las Islas Malvinas el lunes 9 de noviembre para desarrollar una agenda de actividades oficiales vinculadas con la comunidad local y distintas instituciones del archipiélago. Entre las visitas previstas se encuentran el faro de Cabo Pembroke, las instalaciones de Tussac House y el nuevo Complejo Deportivo Nacional.

La agenda también contempla una segunda etapa en las Georgias del Sur, donde la princesa participa de actividades relacionadas con la conservación del patrimonio histórico y ambiental. Desde el Palacio de Buckingham explicaron que el viaje se desarrolla en el marco de su función como patrona del South Georgia Heritage Trust , una organización dedicada a la preservación del patrimonio de las islas.

Argentina reclama por la explotación de petróleo en Malvinas

La presencia de la integrante de la familia real británica coincide con un momento de tensión entre ambos países por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. El Gobierno argentino inició un procedimiento arbitral en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y presentó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El objetivo es impedir el avance de las actividades petroleras vinculadas al proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Las audiencias se desarrollaron los días 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania. Durante las exposiciones, Argentina sostuvo que el Reino Unido no puede avanzar unilateralmente en la explotación de recursos naturales en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa. El pedido busca establecer medidas urgentes mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá analizar el fondo de la controversia.

El antecedente del rechazo argentino a la princesa Ana

No es la primera vez que una visita de la princesa Ana a las Islas Malvinas genera cuestionamientos en Argentina. En noviembre de 2022, durante una gira vinculada con los 40 años de la Guerra de Malvinas, la Cancillería argentina rechazó oficialmente su presencia en el archipiélago.

Islas Malvinas.

En aquella oportunidad, el Gobierno sostuvo que las actividades de la representante británica se desarrollaban en el marco de una ocupación que Argentina considera ilegal. Además, reclamó al Reino Unido retomar las negociaciones de soberanía de acuerdo con la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Es importante distinguir que aquel comunicado corresponde al 22 de noviembre de 2022. Hasta el momento, no se pudo verificar un nuevo pronunciamiento oficial de Cancillería que reproduzca esas declaraciones sobre la visita de 2026.

Buscan declarar persona no grata a la princesa Ana

La visita también generó repercusiones en el ámbito legislativo argentino. El senador bonaerense Sergio Berni presentó un proyecto para declarar persona no grata a la princesa Ana en la provincia de Buenos Aires, como expresión de rechazo a su presencia en las Islas Malvinas.

La iniciativa fue impulsada desde el Partido Justicialista y cuestiona las actividades oficiales de representación de la Corona británica en los territorios sobre los que Argentina mantiene su reclamo de soberanía.

El proyecto también busca reafirmar los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos. Mientras tanto, Argentina sostiene su reclamo diplomático para que el Reino Unido retome las negociaciones de soberanía y mantiene abierta la vía judicial internacional por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.