Islas Malvinas: EE.UU. pidió "desescalar" la tensión entre Argentina y Reino Unido

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, afirmó que Washington busca “desescalar” la tensión entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas y evitó adoptar una posición oficial respecto de la disputa de soberanía.

En declaraciones exclusivas a GB News, Waltz fue consultado sobre si Estados Unidos acudiría en ayuda del Reino Unido ante una eventual acción en la región. El diplomático señaló que esa decisión correspondería al presidente Donald Trump y remarcó los vínculos de Washington con ambos países.

“Argentina es un gran amigo”, afirmó Waltz, aunque también destacó que “obviamente existe una relación especial con el Reino Unido”. En ese contexto, sostuvo: “Creo que buscaríamos “desescalar” antes de llegar tan lejos”.

Mike Waltz - Embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas Escalada diplomática por las Islas Malvinas Las declaraciones se conocieron en medio de una escalada diplomática entre Buenos Aires y Londres. Este miércoles, el Foreign Office convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para transmitirle su preocupación por las acciones impulsadas por el Gobierno argentino contra el desarrollo petrolero de Sea Lion.

La subsecretaria parlamentaria británica, Uma Kumaran, calificó el recurso al arbitraje internacional presentado por Argentina como “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Malvinas”. Desde la Cancillería argentina rechazaron las críticas británicas y defendieron la decisión de recurrir a un tribunal internacional. El Gobierno sostuvo que someter la controversia a un tribunal internacional imparcial “es el acto más responsable que puede realizar un Estado”. En las últimas semanas, Argentina envió más de 180 notificaciones a empresas vinculadas con la actividad petrolera en las islas y presentó al menos tres denuncias penales contra diez compañías y sus directivos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.