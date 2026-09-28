Chile apoyó el reclamo argentino por Malvinas y defendió el intercambio comercial con las islas

El ministro de Defensa de Chile , Fernando Barros Torconal , habló sobre el escenario en torno a las Islas Malvinas y analizó los vínculos que mantiene su país tanto con la Argentina como con el Reino Unido. En ese marco, el funcionario chileno defendió el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Chile y el gobierno kelper.

En esa línea, consideró que se trata de un asunto independiente del respaldo diplomático que Chile mantiene hacia la Argentina en su reclamo por la soberanía de las islas. Además, describió al Reino Unido como “un país amigo” .

Durante una entrevista concedida este viernes a Radio Polar de Magallanes, el funcionario se refirió a la iniciativa que contempla establecer un corredor marítimo que conecte Punta Arenas con el archipiélago argentino. En ese contexto, resaltó los posibles beneficios que tendría para la región de Magallanes y puso en valor los vínculos que Chile mantiene con los británicos.

En ese marco, el ministro también se refirió de manera directa al conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido . Si bien recordó que Chile sostiene el respaldo a la posición argentina, también remarcó que existe un control británico sobre las islas desde hace aproximadamente dos siglos. “Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland; pero hay una situación de hecho: un país amigo que hace 200 años ejerce soberanía” , sostuvo Barros.

A continuación, sostuvo que la posición de su país apunta a que Argentina y el Reino Unido retomen el diálogo por vías pacíficas y diplomáticas, con el objetivo de evitar que vuelvan a producirse enfrentamientos: “lo que nosotros respaldamos es que se sienten pacífica y civilizadamente a conversar los dos países y no repitamos situaciones de conflicto”.

Respecto del intercambio comercial, Barros defendió la posibilidad de que los habitantes de Magallanes concreten actividades económicas con las autoridades británicas de las Malvinas. “Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio y todas las actividades que permiten las leyes. Por lo tanto, no veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades”, expresó.

Por otra parte, el ministro también habló sobre las actividades de extracción de petróleo en las Malvinas, una cuestión que actualmente genera preocupación y reclamos por parte del Gobierno argentino. Al respecto, consideró que se trata de un “tema puntual que puede ser un poco más conflictivo” y señaló que será una cuestión que habrá que “analizar en su momento”.

Las amenazas desde Londres: "Gran Bretaña sí tiene la capacidad de defenderlas"

Las palabras de Barros se produjeron en medio de un escenario marcado por las tensiones en la región y apenas 24 horas antes de que Wes Streeting, quien ocupa el cargo de secretario de Defensa del Reino Unido, manifestara ante The Sun que las autoridades británicas están dispuestas a recurrir a la fuerza para defender las Islas Malvinas.

"Lo que hemos visto por parte del presidente de Argentina es lo mismo que escuchamos de los argentinos año tras año: quejarse de las Malvinas, diciendo que son suyas. Este asunto se resolvió en 1982, y sigue siendo la voluntad firme de los habitantes de las Malvinas, cuya abrumadora mayoría, como saben, elige ser británica, y nosotros apoyamos a las Malvinas", señaló Streeting.

"Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas. Gran Bretaña sí tiene la capacidad de defenderlas", concluyó.