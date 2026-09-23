Reino Unido le respondió a Javier Milei y defendió la explotación de hidrocarburos en Malvinas

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El Reino Unido respondió al presidente Javier Milei luego de su discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde el mandatario argentino volvió a reclamar la soberanía sobre las Islas Malvinas y pidió retomar las negociaciones. La representación británica ante Naciones Unidas ratificó su posición sobre el territorio en disputa y defendió la explotación de sus recursos naturales.

Durante su exposición de este miércoles, Milei calificó a Malvinas como “una causa nacional” y sostuvo que Argentina continuará con una estrategia “pacífica, práctica y efectiva”. También cuestionó el funcionamiento de Naciones Unidas frente al reclamo argentino.

Qué respondió el Reino Unido En su pronunciamiento, la representación británica afirmó: “El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas y Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, y las zonas marítimas circundantes”. También reiteró su posición de que debe prevalecer el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas.

Javier Milei habló de las Islas Malvinas en la ONU. La postura argentina es diferente: el Gobierno nacional sostiene que existe una disputa de soberanía y reclama la reanudación de negociaciones bilaterales. En las últimas semanas, además, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, destinado a establecer herramientas frente a empresas involucradas en la explotación de recursos naturales en las islas.

La disputa por los hidrocarburos El comunicado británico también se refirió directamente a la explotación petrolera. “El desarrollo de los recursos de hidrocarburos de las Islas Malvinas es una actividad comercial legítima”, sostuvo, y afirmó que esas actividades están reguladas por la legislación aplicada en las islas. El Gobierno británico ya había expresado días atrás que respalda el desarrollo de los recursos naturales de las islas y rechazó las acciones impulsadas por Argentina contra empresas vinculadas al sector hidrocarburífero. Desde Argentina, en cambio, el Gobierno inició procedimientos sancionatorios contra personas y empresas que considera vinculadas con actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina.

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