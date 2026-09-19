Malvinas: amplían la acusación contra petroleras que exploran hidrocarburos sin autorización argentina

La Justicia federal amplió la investigación sobre las empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Islas Malvinas. El fiscal Carlos Stornelli sumó a la causa a Rockhopper Exploration PLC, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Navitas Petroleum Development and Production Limited.

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Las compañías se agregan a Desire Petroleum Limited, que ya había sido alcanzada por la investigación. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el canciller Pablo Quirno y tramita ante el Juzgado Federal N°11.

Stornelli solicitó el envío de exhortos al Reino Unido e Israel para obtener información sobre la composición societaria de las empresas y establecer posibles relaciones comerciales entre ellas y otros intereses británicos.

La investigación también apunta a determinar si las actividades bajo análisis podrían involucrar otros delitos, entre ellos posibles infracciones ambientales y aduaneras y eventual lavado de activos. Se trata por el momento de hipótesis que deberán ser investigadas y probadas en el expediente.

Malvinas: amplían la acusación contra petroleras

El caso se analiza bajo la Ley 26.659, que establece que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina requieren autorización de las autoridades nacionales.

La legislación contempla para la exploración sin autorización penas de 5 a 10 años de prisión, además de multas e inhabilitaciones. Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos en las áreas alcanzadas por la norma, las penas previstas pueden ir de 10 a 15 años de prisión.

Una causa que se amplía

La investigación judicial se desarrolla en paralelo con las medidas impulsadas recientemente por el Gobierno nacional. A comienzos de septiembre, el Ejecutivo informó el inicio de procedimientos administrativos sobre 45 personas humanas y jurídicas por posibles incumplimientos de la Ley 26.659 vinculados con actividades hidrocarburíferas en la zona de Malvinas.

Ahora, con la ampliación impulsada por Stornelli, la Justicia buscará avanzar sobre la estructura de las empresas, sus accionistas y eventuales vínculos comerciales para determinar responsabilidades en las actividades investigadas.