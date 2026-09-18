El pueblo de Mendoza que une la historia del Ejército de los Andes con paisajes increíbles.

Definir qué lugar elegir para unas escapadas depende en gran medida de las preferencias y los intereses de cada viajero. Argentina ofrece una enorme variedad de alternativas a lo largo de su territorio, con numerosos rincones que permiten descubrir paisajes, costumbres y también conocer distintos capítulos de la historia nacional.

País. El pueblo de Salta que parece colgado de la montaña y es ideal para descubrir entre caminatas

Para quienes sienten especial interés por el pasado y disfrutan de recorrer lugares vinculados con acontecimientos que marcaron al país, esta propuesta ubicada en Mendoza puede convertirse en una excelente opción.

Se trata de un destino que permite acercarse a la historia argentina desde una perspectiva diferente y conocer de primera mano algunos de sus episodios más relevantes. Uspallata ocupa un lugar destacado en la historia argentina por su estrecha relación con la campaña del Ejército de los Andes , liderado por el general José de San Martín .

La localidad fue escenario del encuentro entre las tropas de San Martín y las dirigidas por Las Heras en los momentos previos al Cruce de los Andes . Posteriormente, el paso de Uspallata sirvió como vía de avance para una de las columnas que atravesó la cordillera rumbo a Chile , dentro de la campaña destinada a poner fin al dominio realista .

A su relevancia histórica se suma el atractivo de sus paisajes cordilleranos, que convierten la visita en una propuesta que combina patrimonio, naturaleza y turismo.

Escapdas: ¿Qué hay en Uspallata?

Por su ubicación estratégica, Uspallata funciona como uno de los principales accesos hacia la Cordillera de los Andes y ocupa un papel destacado dentro de la historia del Cruce de los Andes, considerado uno de los grandes acontecimientos de la historia militar a nivel mundial. Recorrer esta localidad permite acercarse a los episodios vinculados con la Independencia argentina desde una mirada diferente.

Entre los sitios históricos que merece la pena conocer se encuentran las Bóvedas de Uspallata. Estas antiguas construcciones fueron utilizadas en su momento como instalaciones militares y, con el paso del tiempo, fueron recuperadas y transformadas en un espacio destinado a preservar y exhibir parte de esa historia.

La historia de Uspallata también está vinculada con la presencia del pueblo Huarpe, cuyo legado puede conocerse en el cerro Tunduqueral, ubicado a unos siete kilómetros de la localidad. Este sitio posee una especial relevancia para las comunidades originarias y, además, constituye un importante espacio de interés arqueológico.

La propuesta turística se completa con una visita al Bosque de Darwin, donde se encuentra un conjunto de árboles petrificados cuya antigüedad supera los 230 millones de años. El yacimiento fue hallado en 1835, en la zona de Paramillos, por el reconocido científico que le dio nombre al lugar.

Los alrededores de Uspallata ofrecen escenarios naturales que merecen ser recorridos y disfrutados. Entre los atractivos cercanos se destaca el Cerro de los 7 Colores, uno de los paisajes imperdibles de Argentina, situado en plena Precordillera. Para llegar hasta su punto más elevado es necesario realizar una caminata de dificultad intermedia, durante la cual se puede contemplar el paisaje. Desde allí, además, es posible obtener una vista del Cerro Aconcagua.

La región también ofrece numerosas propuestas para quienes disfrutan de las actividades en contacto con la naturaleza. Las opciones varían según la época del año e incluyen alternativas como trekking, rappel y tirolesa, mientras que durante la temporada invernal se suman disciplinas sobre la nieve, entre ellas el esquí y el snowboard.

Dónde queda Uspallata

Dentro del departamento de Las Heras, en Mendoza, se encuentra Uspallata, una localidad atravesada por el río Mendoza y por los cursos de agua de San Alberto y Uspallata.

Su emplazamiento, próximo al límite internacional con Chile, le otorgó históricamente una ubicación estratégica y favoreció el tránsito y los encuentros de las tropas que integraban el Ejército de los Andes antes de emprender la travesía cordillerana. En la actualidad, además, el pueblo constituye el punto de inicio, o kilómetro cero, de la Ruta Nacional 149.

Cómo llegar a Uspallata

Uspallata está situada a unos 120 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Para quienes viajan en vehículo particular, una de las alternativas más sencillas consiste en circular por la Ruta Nacional 40, atravesar la zona de Perdriel y luego continuar el recorrido mediante la Ruta Nacional 7. El desplazamiento demanda aproximadamente dos horas de viaje en auto, dependiendo de las condiciones del trayecto.