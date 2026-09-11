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11 de septiembre de 2026 - 17:00
País.

El pueblo de Salta que parece colgado de la montaña y es ideal para descubrir entre caminatas

A casi 2.800 metros de altura, sus calles empinadas, casas de adobe y cerros crean un paisaje único. Caminatas, historia y montañas son parte de la propuesta.

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El pueblo de Salta que parece colgado de la montaña y es ideal para descubrir entre caminatas.

El pueblo de Salta que parece colgado de la montaña y es ideal para descubrir entre caminatas.

La región norte del país alberga pequeños destinos donde se combinan siglos de historia, costumbres transmitidas de generación en generación, sabores propios de la cocina regional y escenarios naturales de gran belleza. Entre estos rincones sobresale un pueblo asentado en plena montaña, que sorprende a todos los que lo eligen para sus escapadas.

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Es un sitio perfecto para bajar el ritmo, contemplar el paisaje desde sus miradores naturales, recorrer sus calles tranquilamente y simplemente dedicar tiempo al descanso y al disfrute.

El destino al que se hace referencia es Iruya, una localidad situada en la provincia de Salta, en plena región de las quebradas andinas. Su particular emplazamiento y su arquitectura hacen que el pueblo tenga una apariencia casi irreal, como si hubiera sido extraído de una imagen de postal.

Además, Iruya forma parte de la Reserva de Biosfera de las Yungas, un área reconocida y protegida por la Unesco desde 2002. Este territorio se caracteriza por la diversidad de sus ambientes, en los que conviven extensiones de bosque, áreas de pastizales autóctonos y terrenos destinados a las actividades agrícolas.

El atractivo de Iruya no se limita a los escenarios naturales que la rodean. La identidad cultural de la localidad continúa presente en numerosas celebraciones tradicionales, expresiones de danza y propuestas turísticas que permiten acercarse a las huellas del pasado incaico que permanece en esta parte del territorio.

La experiencia también se completa a través de su gastronomía típica, con preparaciones que forman parte de las costumbres de la región. Entre los sabores más representativos se encuentran los tamales, las humitas, el locro, los guisos elaborados con quinoa y, por supuesto, las clásicas empanadas salteñas.

Dónde queda Iruya

En el extremo noroccidental de la provincia de Salta, muy próximo a la frontera con Jujuy, se encuentra Iruya. La localidad está situada aproximadamente a 300 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Salta y se emplaza a unos 2.780 metros de altitud. Su territorio se encuentra comprendido dentro del área correspondiente a la Reserva de Biosfera de las Yungas.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Iruya?

Recorrer Iruya caminando permite apreciar de cerca el carácter particular de esta localidad, asentada en un escenario montañoso que genera la curiosa impresión de que el pueblo estuviera suspendido entre las laderas. Sus calles mantienen el trazado tradicional, con recorridos estrechos, superficies de piedra y pendientes pronunciadas.

A ambos lados aparecen viviendas construidas en adobe, cuya apariencia conserva el encanto típico de los antiguos pueblos andinos. Todo el conjunto se encuentra enmarcado por cerros y panoramas serranos que aportan al lugar una atmósfera especialmente pintoresca.

Entre los sitios que merecen una visita al recorrer Iruya se encuentra el templo dedicado a San Roque y Nuestra Señora del Rosario. Sus orígenes se remontan aproximadamente a 1753 y su ubicación, en uno de los accesos de la localidad, lo convierte en uno de los primeros puntos de referencia para quienes llegan al pueblo.

El espacio situado frente a la iglesia adquiere especial protagonismo durante las celebraciones tradicionales de la comunidad. Allí tienen lugar acontecimientos como las fiestas patronales, el Carnaval andino y otras manifestaciones festivas de carácter popular. Por su antigüedad, su importancia cultural y el vínculo con las costumbres locales, el templo constituye uno de los lugares más representativos de Iruya.

Los alrededores de Iruya ofrecen distintas alternativas para quienes quieran explorar el paisaje y conocer parte de su patrimonio. Una de ellas es el recorrido conocido como Caminos del Inca, un circuito en el que pueden encontrarse vestigios de antiguas construcciones y espacios ceremoniales de origen precolombino. Otra propuesta es el Circuito de los Cóndores, especialmente atractivo por la posibilidad de observar estas aves mientras planean sobre las cumbres y laderas de la zona.

También existe la opción de aventurarse por el cauce del Río Iruya, ya sea realizando la travesía a pie o montando a caballo. El recorrido conduce hasta San Isidro, un pequeño paraje situado a aproximadamente ocho kilómetros de la localidad.

Cómo llegar a Iruya

A pesar de que Iruya pertenece administrativamente a Salta, el acceso más práctico hacia la localidad se realiza desde la provincia de Jujuy. El recorrido habitual parte de Humahuaca y continúa hacia el norte por la Ruta Nacional 9, para luego enlazar con las rutas provinciales 13 y 133.

El trayecto combina diferentes tipos de superficie: algunos sectores corresponden a caminos serranos, mientras que otros presentan pavimento o ripio compactado.

En el camino se atraviesa el Abra del Cóndor, uno de los puntos característicos de esta ruta de montaña. En condiciones normales, completar el recorrido demanda alrededor de dos horas.

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