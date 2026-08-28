El pueblo de Mendoza que sorprende con montañas, termas y paisajes poco conocidos

Dentro del abanico de destinos turísticos que ofrece Argentina , El Sosneado sobresale como una localidad y distrito perteneciente al departamento de San Rafael , en Mendoza . El lugar es una alternativa atractiva para quienes buscan unas escapadas al aire libre , ya que brinda la posibilidad de explorar el entorno natural y vivir una experiencia de contacto cercano con el paisaje.

País. Así es el pueblo de Mendoza que sorprende con sus paisajes y aguas termales

El Circuito de Alta Montaña reúne distintos atractivos de la región, entre ellos El Sosneado, las Termas, los puestos rurales y los volcanes . En medio de la increíble Cordillera de los Andes , este destino se distingue por la claridad de sus cielos y por un nombre cargado de significado: El Sosneado , expresión asociada a la idea de “el lugar donde aparece primero el sol”.

La zona ofrece un paisaje de gran diversidad, donde conviven volcanes inactivos, fuentes termales y vertientes naturales , creando un escenario que parece alejado de la realidad cotidiana y perdido entre las montañas andinas. Para conocer las Termas y la Laguna del Atuel es necesario realizar un recorrido de aproximadamente 135 kilómetros , que puede efectuarse mediante ómnibus o vehículos de menor tamaño destinados a las excursiones.

La localidad de El Sosneado está situada a una distancia aproximada de 45 kilómetros de Malargüe . Asimismo, se encuentra a unos 140 kilómetros de la ciudad de San Rafael y a alrededor de 300 kilómetros de la capital provincial, Mendoza .

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en El Sosneado, Mendoza?

Uno de los principales atractivos del recorrido son las Salinas del Diamante , un enorme yacimiento de sal a cielo abierto situado junto a la carretera. El complejo se extiende sobre unas 2.500 hectáreas dentro de un entorno de características patagónicas, de las cuales aproximadamente 1.000 hectáreas están destinadas a la extracción y producción comercial de sal.

del recorrido son las , un enorme a cielo abierto situado junto a la carretera. El complejo se extiende sobre unas dentro de un entorno de características patagónicas, de las cuales aproximadamente están destinadas a la comercial de sal. Visitar el “Museo de la Sal” , un espacio que reúne información relacionada con la historia de esta actividad y exhibe diferentes muestras de minerales salinos procedentes de salinas ubicadas en distintas partes del mundo.

, un espacio que reúne información relacionada con la y exhibe diferentes muestras de procedentes de salinas ubicadas en distintas partes del mundo. Explorar el paraje de El Sosneado ofrece la posibilidad de disfrutar de un entorno natural prácticamente virgen, especialmente adecuado para propuestas de aventura y recreación al aire libre, como senderismo, paseos a caballo, ciclismo de montaña y andinismo de mayor dificultad.

A través de un camino de suelo consolidado, recomendado para vehículos de gran altura o camiones , que acompaña el recorrido del río Atuel , se puede avanzar hacia la Laguna El Sosneado . Este espacio natural resulta apropiado tanto para practicar pesca como para observar distintas especies de aves en su hábitat.

, que acompaña el recorrido del , se puede avanzar hacia la . Este espacio natural resulta apropiado tanto para practicar como para observar distintas especies de aves en su hábitat. En el recorrido también es posible encontrar los restos de un antiguo Hotel Termal . Entre sus restos todavía permanecen las piscinas exteriores de aguas termales , que, pese a los años transcurridos, continúan conservando las propiedades terapéuticas que históricamente se les atribuyeron.

. Entre sus restos todavía permanecen las , que, pese a los años transcurridos, continúan conservando las propiedades terapéuticas que históricamente se les atribuyeron. Explorar el Volcán Overo y la Laguna del Atuel, dos atractivos que, junto con las Cataratas del Atuel, forman un paisaje de gran belleza natural y se encuentran vinculados con el nacimiento del río Atuel. El sector final de este recorrido no cuenta con acceso vehicular y únicamente puede alcanzarse a caballo, por lo que es habitual que se organicen travesías y expediciones por la montaña para llegar hasta estos puntos.

Emprender una excursión en vehículos 4x4 permite atravesar los caminos irregulares y serpenteantes de la cordillera, ascendiendo por las distintas elevaciones del terreno y combinando el recorrido con prácticas propias del andinismo .

permite atravesar los de la cordillera, ascendiendo por las distintas elevaciones del terreno y combinando el recorrido con prácticas propias del . Participar en recorridos y competencias de enduro y ciclismo de montaña , aprovechando los caminos y desniveles propios del entorno cordillerano.

, aprovechando los caminos y del entorno cordillerano. Para quienes prefieren una propuesta de menor intensidad, las caminatas de trekking constituyen una excelente alternativa, ya que permiten avanzar con mayor calma y apreciar en detalle la flora, la fauna y las particularidades del ecosistema que rodea la zona.

Cómo llegar a El Sosneado, Mendoza

Al dirigirse hacia el sur por la Ruta Nacional 144, luego de recorrer aproximadamente 33 kilómetros, se llega al comienzo de la Cuesta de Los Terneros. En este tramo, el camino asciende hasta alcanzar una elevación cercana a los 1.000 metros y posteriormente inicia el descenso en dirección a El Sosneado.

Siguiendo por esta misma ruta y con la imponente Cordillera de los Andes como telón de fondo, tras avanzar unos 142 kilómetros se encuentra finalmente el paraje de El Sosneado.

Para arribar a El Sosneado, el recorrido varía según el punto de partida. Quienes parten desde Malargüe deben desplazarse por la Ruta Nacional N.º 40.

En cambio, desde la ciudad de San Rafael, el trayecto requiere tomar primero la Ruta Provincial N.º 144 y luego continuar por la Ruta Nacional N.º 40. Si el viaje comienza en la ciudad de Mendoza, el acceso se realiza combinando la Ruta Nacional N.º 40 con la Ruta Nacional N.º 144.