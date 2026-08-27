El pueblo de Santa Fe que quedó detenido en el tiempo y aún conserva huellas de su pasado.

En la provincia de Santa Fe se encuentra Francisco Paz , un pueblo cuya población llegó a alcanzar aproximadamente 200 habitantes durante su época de mayor crecimiento. Sin embargo, con el paso de los años, el número de residentes se redujo drásticamente y actualmente solo permanecen allí unas ocho personas .

Como ocurrió con muchos otros pueblos del país, el desarrollo y posterior declive de esta comunidad estuvieron estrechamente vinculados al ferrocarril : la llegada del servicio impulsó la actividad local , mientras que su desaparición provocó que gran parte de los pobladores abandonara el lugar para buscar nuevas posibilidades en otros destinos.

El origen de Francisco Paz se sitúa hacia las últimas décadas del siglo XIX , período en el que la expansión de las líneas ferroviarias desempeñó un papel fundamental en el crecimiento de numerosas localidades . Durante su etapa de mayor prosperidad, el pueblo logró consolidarse gracias al desarrollo de las labores vinculadas al campo y a la intensa actividad comunitaria entre sus habitantes.

Sin embargo, el cierre del servicio ferroviario y la progresiva escasez de oportunidades laborales modificaron por completo la realidad de la localidad. Ante la falta de perspectivas , muchos vecinos optaron por trasladarse a otros lugares, provocando un marcado descenso demográfico y dejando al pueblo prácticamente despoblado.

En la actualidad, Francisco Paz sobrevive como una pequeña comunidad en la que solo dos familias continúan residiendo entre sus calles rodeadas de árboles. Aunque el paso del tiempo y la emigración redujeron considerablemente la cantidad de habitantes, la localidad todavía conserva vestigios de su pasado en algunas construcciones antiguas y en las historias que transmiten las personas que decidieron permanecer allí.

Cuál es el origen y cómo llegó a la actualidad el pueblo de Francisco Paz

El desarrollo de Francisco Paz se inició en 1886, año en que el ferrocarril llegó a la zona y comenzó a marcar el rumbo de la futura localidad. Sin embargo, la instalación estable de sus primeros pobladores se produjo algunas décadas más tarde, durante los años 20.

Con el transcurso del siglo XX, el pueblo experimentó una etapa de importante expansión demográfica y económica, favorecida principalmente por las posibilidades de empleo que ofrecían las actividades relacionadas con el campo y la producción agropecuaria.

A pesar de ocupar solamente unos 300 metros de extensión y disponer de una sola esquina, la localidad llegó a tener una dinámica social muy intensa. Sus habitantes solían encontrarse para compartir reuniones, festejos y distintas actividades que fortalecían los vínculos entre los vecinos.

Durante su período de mayor prosperidad, el pueblo también disponía de una variada oferta de establecimientos y prestaciones básicas, entre ellas una carnicería, una peluquería, una panadería, un almacén, una estación de servicio, una escuela y una oficina postal.

La interrupción de una línea que cambió al pueblo para siempre

La etapa de decadencia de Francisco Paz estuvo estrechamente relacionada con la interrupción del servicio del ramal Pergamino-Cañada de Gómez, una línea que formaba parte de la red del Ferrocarril General Bartolomé Mitre.

Con una longitud aproximada de 143,4 kilómetros, este recorrido ferroviario conectaba distintos puntos de las provincias Sin embargo, con el transcurso de los años, las operaciones fueron suspendidas y gran parte de la infraestructura ferroviaria terminó abandonada y sin uso.

En la actualidad, apenas sobreviven algunos testimonios materiales de lo que alguna vez fue Francisco Paz, entre ellos la vieja estación del ferrocarril, parcialmente cubierta por la vegetación, y el antiguo almacén. También dejó de funcionar la Escuela Rural Nº 95, institución que durante años recibió y formó a numerosos niños de la comunidad, pero que finalmente tuvo que cerrar debido a la ausencia de estudiantes.

Aun con el marcado descenso de su población y el abandono de buena parte de sus instalaciones, Francisco Paz continúa despertando el interés de visitantes que se acercan hasta este pequeño pueblo santafesino para descubrir su pasado y conocer una historia que todavía permanece viva.