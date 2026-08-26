Así es el pueblo de Mendoza que sorprende con sus paisajes y aguas termales.

En plena Cordillera Principal existe uno de los lugares más representativos de Mendoza , reconocido por sus estructuras geológicas y por el paisaje natural que lo rodea. Elegido por miles de turistas para sus escapadas , este destino está situado a 2.730 metros de altitud , dentro del departamento de Las Heras , a una distancia inferior a 200 kilómetros de la capital.

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El interés que despierta este destino radica especialmente en la unión entre las manifestaciones propias de la naturaleza y las huellas dejadas por la historia y la cultura de la región.

El Puente del Inca sobresale no únicamente por la majestuosidad de su escenario natural , sino también por la importancia que posee desde las perspectivas científica, ambiental y cultural .

Este emblemático lugar forma parte del Qhapaq Ñan , la extensa red de caminos andinos de origen ancestral que cuenta con el reconocimiento de la Unesco como Patrimonio Mundial . Además, en sus alrededores permanecen vestigios y componentes de gran significado histórico y cultural , circunstancia que ha convertido al sitio en un destino atractivo tanto para quienes desean conocerlo como para especialistas dedicados a su estudio.

Fue durante los comienzos del siglo XXI cuando este enclave recuperó protagonismo y empezó a despertar nuevamente el interés de quienes visitan los paisajes de alta montaña.

El Puente del Inca, formado de manera natural mediante procesos de origen biomineral, representa una singular convergencia entre las características geológicas del lugar, la presencia de fuentes termales y la diversidad de especies propia de los Andes.

Dónde queda el Puente del Inca

El Puente del Inca está sobre el cauce del río Cuevas, rodeado por un paisaje cordillerano de gran altitud, caracterizado por la presencia limitada de vegetación y una atmósfera limpia. Esta singular estructura natural posee aproximadamente 27 metros de extensión y alcanza cerca de 8 metros de altura.

Su ubicación resulta especialmente relevante, ya que se encuentra junto al corredor internacional que une la provincia de Mendoza con Chile mediante el paso fronterizo Cristo Redentor.

La singular formación se originó cuando los materiales y sedimentos acumulados en las laderas quedaron consolidados debido a la acción de minerales transportados por las aguas termales de la zona, entre los que sobresalen los depósitos de travertino.

Aunque existen otras estructuras naturales semejantes en distintas partes del planeta, esta se distingue por la particular silueta en forma de arco y por la variedad de tonalidades que presenta, características que la han convertido en un escenario especialmente retratado.

La denominación del lugar está vinculada con antiguas historias transmitidas en la región, según las cuales las caravanas del Imperio inca habrían atravesado este sector.

Sin embargo, las investigaciones geológicas contemporáneas plantean una explicación diferente para su origen: la estructura se habría desarrollado después de la última etapa glacial, a través de la interacción de diversos fenómenos naturales, entre ellos el hielo, el transporte de sedimentos, la acción de las aguas del río y la intervención de microorganismos.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Puente del Inca?

En la actualidad, no está permitido transitar a pie sobre el puente, una medida adoptada para evitar su deterioro y contribuir a la conservación de esta formación natural.

Aun así, quienes visitan el lugar pueden recorrer distintos caminos habilitados y acercarse a varios puntos panorámicos desde los cuales es posible contemplarlo desde diversas perspectivas. El paisaje cordillerano que lo rodea, junto con las llamativas tonalidades de la estructura, hacen de este sitio un escenario especialmente atractivo para quienes disfrutan de la fotografía de naturaleza.

En los alrededores todavía pueden encontrarse vestigios de lo que fue el antiguo establecimiento hotelero termal, que alcanzó gran reconocimiento durante las primeras décadas del siglo XX debido a las propiedades terapéuticas que se atribuían a sus aguas.

Las fuentes termales de la región presentan una temperatura cercana a los 34 °C y poseen una composición rica en distintos minerales, entre ellos sodio, hierro y azufre. Al entrar en contacto con las superficies rocosas, estos componentes originan depósitos que generan llamativas tonalidades y contrastes de color.

La vegetación característica del área está compuesta principalmente por arbustos adaptados a las condiciones de la cordillera, entre los que se encuentra la leña amarilla. Junto a estas especies propias del ambiente montañoso, también es posible encontrar plantas que fueron incorporadas al paisaje, como tamarindos, álamos y rosales silvestres.

Respecto de la fauna, el entorno ofrece la posibilidad de observar con cierta frecuencia zorros colorados y distintas aves propias de los Andes, mientras que en algunas ocasiones también pueden divisarse cóndores surcando el cielo sobre el valle.

Cómo llegar a Puente del Inca

Desde la ciudad de Mendoza, el recorrido hasta este destino abarca aproximadamente 193 kilómetros. Para llegar, se debe tomar la Ruta Nacional 7, una vía de importancia estratégica que integra el corredor bioceánico. La totalidad del trayecto se encuentra pavimentada y ofrece, durante el desplazamiento, un escenario típicamente cordillerano, acompañado de diversos lugares especialmente adecuados para detenerse y contemplar las vistas panorámicas.

Para llegar hasta el lugar, existen diferentes alternativas de traslado: es posible viajar en auto propio, contratar una excursión con guía o utilizar los servicios de transporte público que recorren el trayecto entre Mendoza y los principales poblados de la zona cordillerana.

En los meses invernales, las nevadas y otros fenómenos meteorológicos pueden complicar la circulación, por lo que resulta aconsejable verificar previamente las condiciones de la ruta y consultar si el paso fronterizo internacional se encuentra habilitado.

Aunque actualmente existen limitaciones para circular directamente sobre la formación, el Puente del Inca continúa siendo uno de los lugares más emblemáticos y reconocidos de esta zona cordillerana.

La singular unión de valores naturales, conocimientos científicos y patrimonio histórico le otorga un atractivo especial, convirtiéndolo en una visita prácticamente imprescindible para los viajeros que se dirigen hacia el Aconcagua o atraviesan la cordillera rumbo a Chile.