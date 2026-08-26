Tini Stoessel y la ruptura con el padre: su reclamo y qué delitos pudieron haber sucedido

Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel , mantienen conversaciones para reordenar los bienes y activos acumulados durante más de 15 años de trayectoria artística . La negociación comenzó después de que una auditoría privada detectara que la cantante, de 29 años , no posee acciones ni ejerce control sobre las empresas que administran los ingresos derivados de su música, su imagen y sus acuerdos comerciales .

Los abogados de Tini Stoessel fueron quienes ratificaron la información. A partir de esos datos, el conductor Gonzalo Aziz presentó el tema y puso el foco en la dimensión de la situación al explicar el quiebre profesional entre ambos. “La relación de Tini y su papá, quebrada en términos profesionales como mínimo después de quince años juntos ”, señaló.

Alejandro Stoessel dejó de desempeñarse como representante de Tini hace aproximadamente tres meses , luego de que finalizara un vínculo profesional que se extendió durante 15 años. A lo largo de ese período, el director, realizador y guionista estuvo al frente de las negociaciones y de la firma de acuerdos en nombre de la cantante. También actuó como representante de distintas sociedades argentinas y extranjeras en las que figura como único socio o como uno de los principales accionistas.

Tras la finalización de la relación profesional , Tini decidió encargar una auditoría para revisar el funcionamiento y manejo de la estructura societaria. El análisis determinó que, en la actualidad, los derechos económicos vinculados con su trayectoria artística y aquellos relacionados con su imagen están radicados en empresas de las que la cantante no posee participación alguna .

En otras palabras, Tini no tendría capacidad de decisión sobre los bienes y recursos económicos generados a lo largo de su propia carrera.

Gonzalo Aziz presentó cinco aspectos principales que permiten entender el origen de la disputa. El primero está relacionado con quién controla las sociedades: de acuerdo con los resultados de la auditoría, los derechos económicos vinculados con la carrera y la imagen de Tini fueron canalizados a través de empresas en las que la cantante no figura como accionista ni posee capacidad de decisión.

El segundo punto se refiere al destino de los ingresos. Según lo explicado, uno de los contratos discográficos dio lugar a la creación de una sociedad encargada de percibir el dinero generado, pero esos fondos no son cobrados directamente por la artista. “La totalidad de los ingresos pasados y futuros de los contratos discográficos de Tini son cobrados por una sociedad que, repito, ella no controla”, remarcó Aziz.

El informe también señala que Alejandro Stoessel sería la única persona con posibilidad de percibir las ganancias generadas por las sociedades que concentran los ingresos derivados de la actividad profesional de su hija.

A lo largo de los últimos años, Tini Stoessel, de 29 años, habría emitido facturas de manera ocasional y a solicitud de su padre por trabajos o servicios relacionados con su actividad artística. Sin embargo, de acuerdo con los datos incluidos en la auditoría, las cifras correspondientes a 2025 presentan una marcada diferencia respecto del nivel de ingresos registrado por las empresas que celebraron los contratos.

El tercer aspecto de la disputa está vinculado con los álbumes que Tini tiene previstos para los próximos años, pese a que no habría un acuerdo contractual que le asegure a la artista participar de los beneficios económicos que generen esos futuros trabajos.

El análisis también determinó que la cantante no tendría capacidad de decisión sobre otros ingresos o derechos económicos vinculados con su producción artística, entre ellos los correspondientes a los álbumes musicales que tiene comprometidos para el corto plazo.

El cuarto punto se relaciona con su situación bancaria. Según lo informado, Tini dispone de una sola cuenta bancaria a su nombre y de titularidad exclusiva. Recién en junio de 2026, a partir de la intervención de sus nuevos representantes legales, la cantante pudo disponer de una cuenta bancaria a su exclusivo nombre y acceder directamente a ella.

No obstante, de acuerdo con las conclusiones de la auditoría, las sociedades involucradas concentran los recursos obtenidos a partir de la actividad profesional de Tini, pese a que la cantante no aparece habilitada para operar las cuentas bancarias de ninguna de esas empresas, una facultad que sí tendría su padre.

La revisión y el control de la estructura patrimonial que Tini impulsó con la intención de recuperar los recursos obtenidos a partir de su actividad artística y comercial dejaron al descubierto otra situación: no hay acuerdos contractuales que le aseguren una participación en los beneficios que produzca su trabajo durante los próximos años.

A partir de los resultados obtenidos, la auditoría concluyó que Tini no puede percibir ingresos directamente a su nombre. La cantante no posee acceso a sus cuentas bancarias ni cuenta con participación en las sociedades que administran los recursos generados por su actividad. De acuerdo con el informe, tanto los ingresos ya obtenidos como los que surjan de futuros contratos discográficos son percibidos por una empresa sobre la cual la artista no tiene ningún tipo de control.

Cómo funcionó la estructura durante los 15 años de representación

El relevamiento también permitió determinar que la organización contable, legal y societaria vinculada con la carrera de Tini estuvo históricamente bajo la responsabilidad de Alejandro Stoessel. Hasta ahora, el padre de la cantante habría concentrado de manera exclusiva las decisiones relacionadas con la administración del dinero.

En determinadas oportunidades, Tini firmó documentos a solicitud de las compañías con las que celebraba contratos, aceptando su intervención, aunque —según la información relevada— no conocía con precisión el alcance de esas estructuras y actuaba guiada por la confianza depositada en quienes la representaban. En ningún momento, sin embargo, habría transferido sus derechos sobre la imagen ni aquellos vinculados con su actividad comercial.

Las sociedades señaladas no tuvieron participación en el proceso creativo de Tini Stoessel. La artista desarrolló de manera independiente sus proyectos musicales y actorales y, durante los últimos meses, comenzó a seleccionar de forma particular a los colaboradores que participan en cada nueva producción.

El hecho de que existan sociedades a nombre de Alejandro Stoessel, de todos modos, no significa por sí mismo que haya una irregularidad. El abogado Leonardo Sigal, especialista en derecho penal argentino y con trayectoria en expedientes relacionados con personas de exposición pública, explicó que este tipo de estructuras puede utilizarse legítimamente para organizar y proteger los bienes vinculados con una actividad profesional.

Según señaló, es habitual recurrir a la creación de Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) para ordenar el patrimonio y administrar determinados contratos. Por eso, el punto central de la cuestión no estaría en la existencia de las sociedades, sino en cómo fueron administradas y si se produjo o no un perjuicio patrimonial.

Qué busca Tini y qué podría ocurrir en la Justicia

El quinto aspecto, considerado el de mayor relevancia, tiene que ver con la intención de Tini de volver a tomar las riendas de su carrera profesional. Para lograrlo, la cantante mantiene conversaciones con su padre con el objetivo de reordenar los bienes y recursos acumulados durante más de diez años de trayectoria, además de avanzar hacia la finalización definitiva del modelo de representación que funcionó hasta ahora.

Actualmente, Tini y Alejandro Stoessel mantienen conversaciones para reorganizar el vínculo profesional y patrimonial que los unió durante años y que siempre tuvo una fuerte exposición pública. El propósito es poner fin al esquema de representación ejercido por su padre y avanzar hacia una nueva administración de los bienes y recursos vinculados con la carrera de la artista.

Según personas de su entorno cercano, existe además preocupación por la posibilidad de que durante el manejo anterior se hayan producido eventuales irregularidades o hechos ilícitos, situaciones de las que Tini, sostienen, no habría tenido participación ni conocimiento.

Tini en concierto (Archivo)

Para analizar el caso desde una perspectiva legal, Leonardo Sigal examinó cuáles podrían ser las figuras delictivas involucradas si los resultados de la auditoría privada derivaran en una presentación formal ante la Justicia.

El primer interrogante planteado estuvo relacionado con los límites legales de la intervención de un padre sobre los bienes de su hijo que desarrolla una carrera artística: ¿hasta dónde puede ejercer ese control y en qué momento deja de tener validez esa facultad?

Sigal señaló que, de acuerdo con lo previsto por el Código Civil, una persona menor de edad puede celebrar acuerdos de poca magnitud, pero no está habilitada legalmente para suscribir por cuenta propia contratos comerciales de gran valor, como podrían ser los vinculados con una marca.

En esos casos, explicó el especialista, la representación y capacidad para actuar recaen en los padres. En la situación de Tini Stoessel, destacó que su padre contaba con una extensa experiencia como productor televisivo, por lo que asumió de manera natural ese lugar al comenzar la carrera artística de su hija. Sin embargo, Sigal aclaró que esa facultad finaliza cuando el hijo alcanza los 18 años.

El fuerte motivo por el que Tini Stoessel no invitó a sus padres a su boda con Rodrigo de Paul.

Para Sigal, la cuestión legal de fondo debe buscarse en otro aspecto. La artista decidió encargar una auditoría privada a un estudio especializado en materia jurídica y contable, con el propósito de examinar cómo funcionó y fue administrada la estructura de sociedades vinculada con su actividad profesional.

En ese contexto, el abogado advirtió: “Si del resultado de esa pericia resulta que hay un detrimento patrimonial por parte del padre hacia ella, ahí entraría a jugar el artículo 172, 173.”

Los artículos mencionados del Código Penal tipifican conductas vinculadas con la administración fraudulenta y la defraudación. Sin embargo, Sigal señaló que el análisis podría extenderse a un tercer aspecto: la situación fiscal de las sociedades involucradas, para determinar si eventualmente existió algún perjuicio económico contra el Estado.

Consultado sobre cuáles podrían ser las responsabilidades penales de Alejandro Stoessel en caso de que una investigación judicial confirmara la existencia de irregularidades, el especialista detalló cuáles serían los pasos que podría seguir el proceso.

En caso de que el expediente llegara a la Justicia, la auditoría realizada de manera privada no sería considerada como una prueba definitiva por la fiscalía. El Ministerio Público solicitaría entonces un análisis propio, a través de los organismos y especialistas correspondientes. Paralelamente, el querellante, es decir, el representante legal de la presunta víctima, podría desarrollar su propia línea de investigación y aportar elementos al expediente.

Entre las figuras penales que podrían quedar bajo análisis se encuentran la defraudación y la administración fraudulenta, ambas contempladas con penas de entre uno y seis años de prisión.

Sigal advirtió que la situación podría adquirir mayor gravedad si la investigación determina que se cometieron múltiples maniobras de esa naturaleza. En ese escenario, los delitos podrían ser considerados bajo la figura de concurso real, lo que implicaría que las penas correspondientes se acumulen y, por lo tanto, aumente el mínimo de la condena posible.

“Eso le podría complicar muchísimo a nivel de su libertad”, afirmó. Sigal explicó que, si la acumulación de las penas hace que el mínimo previsto supere los tres años de prisión, la situación judicial de la persona imputada podría tornarse sensiblemente más complicada.

Además, el abogado planteó que la investigación podría incorporar otras posibles figuras vinculadas con el ámbito tributario, en caso de que el análisis de las sociedades detecte incumplimientos o irregularidades fiscales.

El presente artístico de Tini

Mientras continúa el proceso de reorganización profesional, Tini mantiene en marcha su gira FUTTTURA. La cantante llevará el espectáculo a México como parte de la segunda fase del tour y luego realizará 14 presentaciones en Argentina y otras 16 en distintos países de América Latina antes de terminar el año. Desde enero próximo, el recorrido continuará por Europa, donde tiene programados siete conciertos.

El espectáculo propone un repaso por las distintas etapas de la trayectoria de la artista: desde sus comienzos como figura juvenil en Violetta hasta su posterior transformación en una de las principales referentes del pop, con trabajos como Tini, Quiero Volver, Cupido y Un mechón de pelo.