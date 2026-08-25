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25 de agosto de 2026 - 16:59
Espectáculos.

El actor Dave Bautista se pondrá en la piel de Kratos en la serie de "God of War"

Reemplazará a Ryan Hurst en la adaptación live-action de Amazon Prime Video, luego de que el intérprete sufriera una grave lesión que le impidió continuar.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El actor Dave Bautista será el encargado de interpretar a Kratos en la serie de God of War.

El actor Dave Bautista será el encargado de interpretar a Kratos en la serie de God of War.

El actor Dave Bautista será el encargado de interpretar a Kratos en la serie de God of War que desarrolla Amazon Prime Video. La participación del actor quedó oficialmente confirmada luego de que se conociera que se encontraba negociando su posible incorporación. Así, se pondrá al frente de la producción basada en el reconocido videojuego.

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Su llegada se produce tras la salida de Ryan Hurst, quien había sido elegido en enero de 2026 para dar vida al protagonista, pero posteriormente tuvo que abandonar la serie a raíz de una lesión.

Una lesión obligó a reemplazar al protagonista de 'God of War'

Durante el desarrollo de la filmación, Hurst sufrió un desgarro en el bíceps que hizo necesaria una intervención quirúrgica. Como consecuencia de la lesión, el regreso a los sets habría quedado postergado hasta 2027, situación que llevó finalmente a Amazon y Sony a tomar la decisión de reemplazar al intérprete.

Con Dave Bautista ya incorporado oficialmente al elenco, el equipo de la serie planea reanudar las grabaciones durante las próximas semanas. Además, será necesario repetir todas las secuencias que Hurst había alcanzado a rodar antes de abandonar la producción.

Prime Video dio luz verde a dos temporadas de la adaptación, con la particularidad de que ambas entregas serán rodadas de forma consecutiva. El proyecto había iniciado su etapa de producción en Vancouver, en febrero de 2026.

Además de su pasado en la lucha libre profesional, Bautista logró consolidarse durante los últimos años como actor de cine. A lo largo de su trayectoria participó en reconocidas películas como Guardians of the Galaxy, Dune y Blade Runner 2049.

La historia de Kratos y el eje de la adaptación

Según la presentación oficial del personaje, Kratos nació como espartano, pero lleva en sí la naturaleza de un dios. Creció en un entorno dominado por los conflictos bélicos y, gracias a sus habilidades como guerrero, llegó a convertirse en líder de los ejércitos que defendían a su pueblo. Sin embargo, su destino cambió radicalmente cuando decidió sellar un pacto con Ares, la divinidad griega asociada a la guerra.

El acuerdo le permitió obtener la victoria frente a sus enemigos, pero tuvo un precio devastador: Kratos entregó su alma. A partir de entonces, su existencia quedó marcada por una sucesión de enfrentamientos y tragedias, acompañada por sentimientos de culpa y remordimiento y por un constante intento de encontrar la tan ansiada redención.

La producción de Amazon Prime Video tomará como eje argumental los acontecimientos de las dos entregas más recientes de la saga de videojuegos. La historia seguirá a Kratos, quien, luego de la muerte de su esposa Faye, debe hacerse cargo de la crianza de su hijo Atreus, de apenas diez años.

De acuerdo con la trama oficial, ambos se embarcan en una travesía cuyo objetivo inicial es cumplir el último deseo de Faye: esparcir sus cenizas. Sin embargo, el recorrido termina transformándose en una experiencia que modifica a los dos. Mientras Kratos intenta guiar a Atreus para que se convierta en un dios más íntegro, el joven procura que su padre deje atrás parte de su pasado y aprenda, a su vez, a vivir como un mejor ser humano.

Callum Vinson seguirá formando parte de la adaptación y volverá a ponerse en la piel de Atreus. El elenco de la serie también estará integrado por Max Parker, quien interpretará a Heimdall; Ólafur Darri Ólafsson, en el papel de Thor; Mandy Patinkin, como Odin; y Alastair Duncan, encargado de dar vida a Mimir.

Un elenco que continúa tomando forma

Por su parte, Danny Woodburn y Jeff Gulka asumirán los roles de los hermanos Brok y Sindri, respectivamente, mientras que Ed Skrein será el encargado de interpretar a Baldur.

La adaptación televisiva de God of War lleva varios años en proceso y ha experimentado distintas modificaciones durante su desarrollo. El proyecto obtuvo la aprobación de Amazon Prime Video en diciembre de 2022, aunque con el paso del tiempo sufrió importantes transformaciones en lo que respecta a su equipo creativo.

Uno de los cambios más relevantes ocurrió en octubre de 2024, cuando Rafe Judkins, quien originalmente estaba al frente de la serie como showrunner, se desvinculó de la producción junto con otros integrantes del grupo creativo inicial. La salida se produjo luego de que Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios resolvieran darle un nuevo rumbo creativo a la adaptación.

Tras esos cambios, Ronald D. Moore pasó a ocupar un lugar central en el desarrollo de la serie como nuevo showrunner, guionista y productor ejecutivo.

Cambios creativos y nuevo equipo al frente de la serie

El creador, reconocido por su labor en producciones como Battlestar Galactica y Outlander, participará en el proyecto mediante su compañía Tall Ship Productions. A su vez, Frederick E.O. Toye estará detrás de las cámaras para hacerse cargo de la dirección de los dos capítulos iniciales.

La realización de la adaptación estará a cargo de una colaboración entre Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, que trabajarán junto con PlayStation Productions y Tall Ship Productions en la producción de la serie.

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