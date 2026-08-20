El actor principal de "How I met your mother" asegura que ya no tiene relación con el elenco

El actor principal de "Como conocí a tu madre" asegura que ya no tiene relación con el elenco.

Josh Radnor , protagonista de la popular serie Cómo conocí a tu madre , aseguró que actualmente no conserva contacto con sus antiguos compañeros de reparto , pese a los años compartidos durante la producción. El actor habló sobre el tema en una reciente entrevista, donde le preguntaron cómo es hoy su relación con el resto del elenco.

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Su respuesta fue contundente: “No. Ni siquiera un poco” . La respuesta de Josh Radnor no estuvo vinculada con ningún enfrentamiento ni reflejó malestar hacia sus antiguos compañeros.

El intérprete explicó que, después de haber trabajado juntos durante 208 episodios distribuidos en nueve temporadas , resulta lógico que cada integrante del elenco haya seguido su propio rumbo una vez finalizada la serie.

“No lo digo de forma dramática. Es solo que…”, aclaró Radnor, al remarcar que la ausencia de comunicación no responde a problemas personales , sino a los cambios y nuevas etapas que atravesaron sus vidas después del final de la producción.

Durante la entrevista, Josh Radnor explicó que el vínculo que mantiene actualmente con sus antiguos compañeros de Cómo conocí a vuestra madre es poco frecuente y se reduce a intercambios puntuales. En particular, contó que con Jason Segel suele comunicarse únicamente mediante algún mensaje de texto cada tanto y reconoció: “Hace mucho que no lo veo”.

Respecto de Cobie Smulders, el actor señaló que el contacto entre ambos se produjo principalmente a distancia, mediante videollamadas vinculadas al pódcast que conduce. En el caso de Alyson Hannigan, Radnor recordó que el último encuentro presencial que tuvieron fue durante su casamiento, en 2024.

El vínculo actual de Josh Radnor con sus excompañeros

Más allá de esos contactos aislados, el elenco no volvió a reunirse ni mantuvo encuentros casuales o proyectos compartidos. Radnor remarcó que, aunque existe afecto y una experiencia común que los une, el transcurso de los años llevó a cada uno por caminos diferentes.

En la charla, el actor también reflexionó sobre cómo se transforman los lazos construidos durante una producción televisiva extensa, especialmente cuando sus integrantes pasan años trabajando juntos en un contexto profesional de gran intensidad.

Radnor equiparó lo vivido durante la serie con los años de una carrera universitaria, una etapa marcada por la cercanía constante y la convivencia cotidiana, pero que tarde o temprano llega a su fin. “Es como la universidad, cuando tienes un periodo muy intenso junto a otras personas y crees que vas a seguir viéndolas todos los días, pero luego cada uno sigue su vida”, explicó.

Proyectos actuales y espacio para el reencuentro

El intérprete aclaró que, pese al vínculo afectivo que conserva con quienes fueron sus compañeros durante casi diez años de trabajo, ese sentimiento no implica que actualmente exista una relación cercana o frecuente entre ellos. “Tengo amor por todos ellos. Es probablemente un amor duradero, pero no es un amor activo”, sostuvo.

Para Josh Radnor, la relación que quedó entre los integrantes del elenco tiene más similitudes con un vínculo familiar que con una amistad construida por elección. Según explicó, ninguno decidió formar parte del grupo del otro: todos fueron convocados para compartir un mismo proyecto y, después de tantos años de convivencia laboral, terminaron desarrollándose ciertas dinámicas propias de una familia.

Pese a que el contacto personal entre los actores se volvió menos frecuente, Radnor continúa ligado profesionalmente al mundo de Cómo conocí a tu madre. En la actualidad, conduce junto al cocreador Craig Thomas un pódcast dedicado a repasar y recordar distintos aspectos de la serie.

En el marco de ese pódcast, Radnor volvió a compartir una conversación con algunos de sus excompañeros, entre ellos Neil Patrick Harris, quien fue invitado a participar en un episodio emitido a comienzos de 2026. Durante aquel encuentro, ambos aprovecharon para repasar ciertos momentos de tensión que se habían producido mientras filmaban la serie original.

Radnor calificó aquel intercambio como “interesante y sanador”, aunque aclaró que la charla no significó recuperar la amistad que ambos habían tenido fuera del ámbito laboral. De esta manera, el pódcast se convirtió en un espacio para volver a encontrarse de manera ocasional, pero sin que esos momentos se tradujeran en una reconstrucción de los lazos personales entre los antiguos integrantes del elenco.

Las palabras de Josh Radnor reflejan cómo el final de un proyecto profesional de la magnitud de Cómo conocí a vuestra madre dio paso a una nueva etapa en la que cada integrante del elenco tomó su propio rumbo.

La reflexión del actor sobre los lazos que dejó la serie

La producción permaneció al aire durante nueve temporadas y consiguió una enorme repercusión a nivel internacional. Para quienes la protagonizaron, aquellos años de trabajo compartido generaron una dinámica similar a la de una familia formada de manera temporal. Pero, una vez concluida la serie, la convivencia cotidiana desapareció y el contacto frecuente entre ellos también se fue perdiendo.

Radnor sintetizó su mirada sobre los vínculos que nacen durante una producción al compararlos con una relación amorosa: “Es como un romance: mientras el proyecto está en marcha existe un sentimiento muy fuerte, pero después llega el momento de continuar por separado”.

De esta manera, para quienes siguieron Cómo conocí a tu madre y podían imaginar que sus protagonistas conservarían una amistad cercana fuera de la ficción, las palabras del actor ofrecen otra perspectiva. Aunque el afecto entre ellos permanece, el contacto cotidiano dejó de formar parte de sus vidas una vez terminada la serie.