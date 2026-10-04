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4 de octubre de 2026 - 14:54
Espectáculos.

La furia de Fito Páez en medio de un show: "No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país"

El músico interrumpió su presentación para expresar su malestar por la manera en que los encargados de seguridad controlaban al público.

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Por  Federico Franco
Fito Páez.

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El reclamo de Fito Páez

Desde el escenario, el artista se mostró molesto con los encargados de seguridad y apuntó contra la actitud que tenían durante el recital.

Me tienen los h... llenos, man. Con tanto odio, tanta mier... y tanta cara de or... y de policía, loco. Se terminó eso. No existe más”, expresó Páez.

Según señalaron testigos, el enojo del músico surgió porque el personal de seguridad les indicaba a algunos espectadores que permanecieran sentados durante el show.

Ante esta situación, Páez se dirigió directamente a sus seguidores y les pidió que se levantaran. “No se dejen avasallar. Párense ustedes también”, reclamó.

“No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país”

El músico continuó con su cuestionamiento y vinculó la situación que estaba observando con una época de la historia argentina. “No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país”, afirmó frente al público.

El momento fue registrado por espectadores y difundido posteriormente en redes sociales. En las imágenes se observa al cantante interrumpir el recital para expresar su disconformidad con el operativo de seguridad.

De acuerdo con algunos testimonios de presentes, Páez habría llegado a arrojar un micrófono sobre el escenario durante el episodio.

Finalmente, la situación no pasó a mayores y el recital continuó con normalidad. Sin embargo, el reclamo del músico se convirtió en uno de los momentos más comentados de su presentación en Mar del Plata.

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