La furia de Fito Páez en medio de un show: "No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país"

Fito Páez protagonizó un tenso momento durante su show en Mar del Plata , cuando decidió interrumpir la presentación para cuestionar el accionar del personal de seguridad. El músico manifestó su rechazo a la forma en que se controlaba a los espectadores y pidió al público que no permitiera que lo avasallaran.

Un momentazo de historia argentina. Fito Páez en la esquina Charly García de Nueva York

Desde el escenario, el artista se mostró molesto con los encargados de seguridad y apuntó contra la actitud que tenían durante el recital.

“ Me tienen los h... llenos, man. Con tanto odio, tanta mier... y tanta cara de or... y de policía, loco. Se terminó eso. No existe más ”, expresó Páez.

Según señalaron testigos, el enojo del músico surgió porque el personal de seguridad les indicaba a algunos espectadores que permanecieran sentados durante el show.

Ante esta situación, Páez se dirigió directamente a sus seguidores y les pidió que se levantaran. “No se dejen avasallar. Párense ustedes también”, reclamó.

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“No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país”

El músico continuó con su cuestionamiento y vinculó la situación que estaba observando con una época de la historia argentina. “No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país”, afirmó frente al público.

El momento fue registrado por espectadores y difundido posteriormente en redes sociales. En las imágenes se observa al cantante interrumpir el recital para expresar su disconformidad con el operativo de seguridad.

De acuerdo con algunos testimonios de presentes, Páez habría llegado a arrojar un micrófono sobre el escenario durante el episodio.

Finalmente, la situación no pasó a mayores y el recital continuó con normalidad. Sin embargo, el reclamo del músico se convirtió en uno de los momentos más comentados de su presentación en Mar del Plata.