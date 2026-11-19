La autopsia de Melinda Maidana , la mujer que falleció tras un siniestro vial ocurrido el domingo sobre la Ruta Provincial 1, camino a Río Blanco, reveló de manera preliminar que sufrió graves traumatismos en la cabeza y el rostro. Así lo confirmó a TodoJujuy.com el fiscal Alejandro Maldonado, quien además informó que la causa pasó a investigarse como homicidio simple con dolo eventual.

Jujuy. "El responsable estaba muy ebrio", dijo el hermano de la mujer que falleció tras un accidente en Ruta 1

El procedimiento se realizó este jueves en la Morgue Judicial, después de que los familiares de la víctima reclamaran durante varios días la entrega del cuerpo. Mientras tanto, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer las responsabilidades del conductor involucrado.

En diálogo con TodoJujuy.com, Maldonado dio a conocer los primeros resultados del examen realizado por el médico forense Rodrigo Montes de Oca. "Sí, es el resultado de la autopsia, los politraumatismos graves en la cabeza y en el rostro", señaló el funcionario judicial al referirse a las lesiones que presentaba la víctima.

Melinda había resultado gravemente herida durante el siniestro ocurrido en la madrugada del domingo y fue trasladada al Hospital Pablo Soria, donde falleció horas después. La realización de la autopsia era uno de los principales reclamos de sus familiares, quienes el miércoles 18 de noviembre se manifestaron frente a la morgue y realizaron un corte de la Ruta Nacional 9 para exigir respuestas y poder despedirla.

Los videos que cambiaron la imputación del conductor

Además de confirmar los resultados preliminares de la autopsia, el fiscal explicó que las grabaciones incorporadas recientemente al expediente fueron fundamentales para modificar la calificación legal. "Como consecuencia de los videos que se observaron, que se obtuvieron el día de ayer, se modificó la calificación legal y se fue por homicidio simple por dolo eventual", afirmó Maldonado.

Familiares de Melinda Maidana cortaron la Ruta 9 para exigir justicia

La investigación había comenzado bajo la figura de homicidio culposo agravado por la conducción bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, luego de analizar las imágenes de seguridad de una empresa ubicada en la zona del siniestro, la Fiscalía decidió agravar la imputación y disponer la aprehensión del conductor.

El dolo eventual es una figura jurídica que se aplica cuando una persona se representa la posibilidad de provocar un resultado fatal y, pese a ello, continúa con su conducta aceptando ese riesgo. En este caso, la Fiscalía considera que los nuevos elementos justifican investigar el hecho bajo esa calificación, aunque la responsabilidad penal del acusado todavía debe determinarse judicialmente.

El Ministerio Público de la Acusación también solicitó una audiencia para comunicar formalmente la nueva imputación y requerir la prisión preventiva del conductor, medida que deberá resolver el juez competente. En paralelo, los familiares de Melinda esperan recibir el cuerpo para poder despedirla, mientras continúa la investigación sobre las circunstancias de su muerte.