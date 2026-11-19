Este jueves 19 de noviembre está prevista la autopsia de Melinda Maidana, la joven que falleció el pasado domingo en un accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 1, camino a Río Blanco. La medida fue reprogramada por la Fiscalía y se realizará luego de que familiares, amigos y compañeros de trabajo se manifestaran frente a la morgue judicial para reclamar justicia y la entrega del cuerpo.

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Durante la protesta del miércoles 18 de noviembre, los manifestantes realizaron un corte total de la Ruta Nacional 9, a la altura de la morgue. Posteriormente, la circulación fue restablecida.

José Fernández Canavide (MP 2448), abogado de la familia, explicó que accedieron a grabaciones de cámaras de seguridad que permitirían reconstruir el siniestro ocurrido a la altura de la empresa Borato. "En el video se ve claramente cómo el vehículo trataba de evadirse de un control, hacía marcha atrás", afirmó el letrado.

Según su descripción, el conductor realizó distintas maniobras durante aproximadamente cinco minutos antes de que ocurriera el impacto.

"Él durante cinco minutos sí, paraba, ponía baliza, la sacaba, fue intercalando y en el último tramo acelera, y evidentemente un auto lo esquiva y la víctima no le da tiempo a esquivarlo", relató.

Fernández Canavide también señaló que, según los registros del procedimiento, el automovilista tenía 0,93 gramos de alcohol por litro de sangre y actualmente permanece en libertad.

Además, sostuvo que el conductor no contaba con licencia de conducir, seguro vigente ni la documentación reglamentaria correspondiente.

La familia buscará que se investigue el dolo eventual

El abogado adelantó que existe una diferencia entre la calificación legal que prevé la Fiscalía y la que pretende impulsar la familia.

"La Fiscalía va a presentar homicidio culposo. Nosotros como querella vamos a presentar el dolo eventual, porque no puede ser que en cinco minutos no se haya representado que iba a posibilitar un accidente", manifestó.

Se trata de la postura de la representación legal de la familia, que deberá ser evaluada en el marco de la investigación judicial.

Por qué se postergó la autopsia

Fernández Canavide explicó que el procedimiento estaba previsto inicialmente para el miércoles, pero fue reprogramado para el jueves por cuestiones de organización de turnos.

"En comunicación que tuve reciente con el señor fiscal, ellos decidieron reprogramar por una cuestión de turno, así que mañana estarían haciendo la autopsia", indicó.

El abogado agregó que la medida busca esclarecer aspectos del accidente, entre ellos si Melinda llevaba casco al momento del impacto. Según señaló, la defensa del conductor sostiene que no lo utilizaba, mientras que testigos afirman lo contrario.

La demora en la realización de la autopsia y en la entrega del cuerpo profundizó el malestar de los familiares, quienes esperan poder despedir a la joven mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades por su muerte.