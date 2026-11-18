La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional revisó la sentencia contra José Alperovich y resolvió bajarle dos años la pena por los delitos de abuso sexual por los que fue condenado.

En la resolución, los camaristas determinaron que la nueva pena para José Alperovich, exgobernador de Tucumán sea de 14 años de prisión , además de mantener la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en los ámbitos nacional, provincial y municipal. También deberá afrontar las accesorias legales y las costas del proceso.

La decisión de los camaristas respondió a un pedido realizado por los abogados defensores del exmandatario provincial. Así, la Justicia hizo lugar al planteo y dispuso una rebaja de dos años en la condena privativa de la libertad .

Con la nueva condena de 14 años de prisión, Alperovich podría recuperar la libertad el 17 de junio de 2038 , siempre que se mantenga el cómputo de su detención.

Para entonces, el exgobernador de Tucumán tendrá 83 años. La fecha estimada se conoció luego de que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolviera reducirle dos años la pena.

El cálculo se realiza a partir del 18 de junio de 2024, día en que el exgobernador quedó detenido tras ser condenado a 16 años de prisión. Con la pena original, la fecha estimada para recuperar la libertad era el 17 de junio de 2040.

Ahora, luego de que la Cámara de Casación redujera la condena a 14 años, el vencimiento se trasladó al 17 de junio de 2038.

La vida de Alperovich en Buenos Aires

En paralelo a las novedades de su causa judicial, Alperovich continúa cumpliendo la condena bajo prisión domiciliaria en un lujoso edificio de Puerto Madero. El exgobernador reside allí desde que obtuvo el beneficio y, en noviembre de 2025, contrajo matrimonio con Marianela Mirra, quien saltó a la fama tras ganar Gran Hermano.

Sin embargo, recientemente trascendieron rumores sobre un supuesto distanciamiento y dificultades en la vida cotidiana de la pareja.

La información fue dada a conocer en LAM, donde aseguraron que Mirra le habría pedido a Alperovich más independencia y espacios propios para sostener el vínculo. Según trascendió, la exparticipante de Gran Hermano se habría mudado a otro departamento del mismo complejo de Puerto Madero, ubicado unos pisos por encima del que ocupa el exmandatario.

También habría solicitado que una propiedad pasara a estar a su nombre. Sin embargo, se trata de versiones que no fueron confirmadas por la pareja.

En medio de los rumores sobre dificultades en la convivencia, Marianela se expresó públicamente sobre su relación con el exmandatario y dejó en claro que continúa a su lado. "Lo amo, estoy a full con él, acompañándolo", afirmó en una entrevista televisiva. De esta manera, mientras Alperovich atraviesa el cumplimiento de su condena, su vida privada también permanece bajo la mirada de los medios.