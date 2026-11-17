El arma que llevaban los dos motociclistas perseguidos por la Policía este lunes sobre avenida Bolivia, en inmediaciones de Ciudad Cultural era de juguete. Así lo confirmó en diálogo con Canal 4 , el suboficial Luis Martínez, de Prensa de la Policía de Jujuy, quien explicó que el hallazgo se produjo después de las pericias realizadas por personal de Criminalística.

Jujuy. Corte total en avenida Bolivia: los trabajos se extenderían hasta las 16 horas

Policiales. Persecución y detención de dos motochorros armados en avenida Bolivia: habría un policía herido

Durante el procedimiento, un efectivo policial sufrió un golpe en la espalda. La novedad se conoció luego del operativo que terminó con la reducción de los dos jóvenes en la rotonda de avenida Bolivia, frente al Rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).

En un primer momento, se había informado sobre la presencia de personas que exhibían un objeto similar a un arma de fuego en la zona de Ciudad Cultural.

Martínez explicó que el lunes, alrededor de las 18:50, la Policía recibió una alerta a través del sistema 911 sobre un grupo de personas que exhibía un objeto con apariencia de arma de fuego.

Persecución y detención de dos motochorros armados en avenida Bolivia (Foto Policiales Jujuy)

Ante esta situación, efectivos policiales se dirigieron al lugar y comenzaron una persecución que finalizó en las inmediaciones del Rectorado. Durante la huida, los motociclistas arrojaron el objeto, que posteriormente fue encontrado durante un rastrillaje realizado por personal de Criminalística.

"Al realizar las pericias necesarias, se logra establecer que es un arma de juguete", confirmó el suboficial en diálogo con Canal 4. De esta manera, la Policía descartó que el elemento secuestrado fuera un arma de fuego real.

Qué pasó con los dos motociclistas y el policía herido

El vocero policial detalló que los involucrados son un mayor y un menor de edad. Según explicó, ambos fueron demorados durante el procedimiento y quedaron a disposición de la Justicia. En el caso del adolescente, indicó que fue alojado inicialmente y que posteriormente se convocó a sus padres para que lo retiraran.

Respecto del efectivo policial lesionado, Martínez señaló que sufrió un golpe en la espalda durante la intervención y recibió la atención correspondiente. El incidente ocurrió cuando personal policial motorizado intentaba reducir a los dos motociclistas en la rotonda de avenida Bolivia.

Investigan por qué exhibían el arma de juguete

Uno de los puntos que todavía intenta esclarecer la Policía es por qué los jóvenes exhibían la réplica y qué motivó su huida.

Martínez señaló que, hasta el momento, se desconoce si pretendían intimidar a alguna persona o si existía otra intención. "Se desconoce el motivo", expresó el suboficial, quien indicó que continúan las averiguaciones para determinar las circunstancias del episodio.

Tampoco se confirmó que los involucrados hubieran cometido un robo o intentado asaltar a personas que circulaban por Ciudad Cultural.