Salta: un hombre de 48 años murió tras atragantarse durante un paseo en catamarán

Un hombre de 48 años murió luego de atragantarse con comida mientras se encontraba a bordo de un catamarán en el dique Cabra Corral, en la provincia de Salta . La víctima, oriunda de la localidad de La Merced, habría sufrido una obstrucción de las vías respiratorias después de ingerir un trozo de carne.

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Pese a los intentos de reanimación realizados en la embarcación y durante el traslado al hospital, no lograron salvarle la vida.

El episodio ocurrió durante la noche y movilizó a personal policial y sanitario, que intervino luego de recibir un pedido de asistencia desde la embarcación. La emergencia también requirió la participación de efectivos de la Policía Lacustre.

De acuerdo con la información policial, el hombre se encontraba a bordo del catamarán cuando comenzó a presentar serias dificultades para respirar. Según los primeros datos, se habría atragantado con un trozo de carne mientras comía.

Al advertir la situación, las personas que estaban en la embarcación intentaron auxiliarlo y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación. Sin embargo, el hombre no lograba recuperarse y su estado generó preocupación entre los presentes.

Ante la gravedad del episodio, decidieron dirigirse hacia la orilla del dique Cabra Corral para facilitar la intervención de los equipos de emergencia. Al mismo tiempo, solicitaron asistencia médica y dieron aviso a la Policía Lacustre para coordinar el operativo.

El operativo de emergencia y los intentos por salvarlo

El pedido de auxilio movilizó a efectivos policiales y personal sanitario, quienes acudieron al sector para continuar con la asistencia del hombre de 48 años.

Alrededor de las 22, testigos que se encontraban en las inmediaciones del puente observaron un importante movimiento de policías y profesionales de la salud que trabajaban en el procedimiento.

Según informaron fuentes policiales, los intentos de reanimación no se limitaron a la embarcación, sino que continuaron durante el traslado hacia el hospital local. Los efectivos acompañaron el procedimiento mientras se intentaba estabilizar al hombre.

A pesar de las maniobras realizadas y de la intervención del personal de emergencia, no consiguieron revertir su estado y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Qué se sabe sobre la víctima

La víctima tenía 48 años y era oriunda de La Merced, una localidad de la provincia de Salta. Hasta el momento, no trascendieron otros datos sobre su identidad ni mayores detalles acerca de las circunstancias previas al episodio.

La información difundida indica que el hombre se habría atragantado con alimentos mientras permanecía a bordo del catamarán. No obstante, no se dieron a conocer resultados de estudios médicos o pericias que permitan establecer oficialmente la causa del fallecimiento.

El hecho ocurrió en el dique Cabra Corral, uno de los principales destinos turísticos y recreativos de Salta, donde habitualmente se realizan paseos en embarcaciones y diferentes actividades acuáticas.