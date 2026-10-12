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12 de octubre de 2026 - 17:37
Jujuy.

Tensión en el Dique Los Alisos: rescataron a un hombre que cayó al agua

Bomberos rescataron a un hombre del Dique Los Alisos tras un operativo de emergencia. Fue asistido por el SAME y se encuentra fuera de peligro.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rescataron a un hombre de 31 años que cayó al dique Los Alisos.

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El hecho ocurrió alrededor de las 6.20, cuando los efectivos fueron alertados sobre la presencia de un hombre en el agua, a la altura de la mitad del puente, que pedía ayuda.

Al llegar al lugar, el personal de bomberos logró divisar al hombre y desplegó un operativo para sacarlo del agua. Los efectivos le lanzaron una guindola con una cuerda para que pudiera sujetarse y, mediante un esfuerzo conjunto, lo trasladaron aproximadamente 300 metros hasta el margen del dique, junto al murallón.

Durante el procedimiento, los rescatistas constataron que el hombre presentaba una de sus piernas amputadas.

Lo rescataron, recibió asistencia y está fuera de peligro

Una vez que fue puesto a salvo, el hombre recibió atención médica por parte del personal del SAME. Según la información oficial, se encontraba fuera de peligro.

Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la caída.

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