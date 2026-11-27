Rescataron a un ciervo que no podía llegar a la orilla de un río en Corrientes

Rescataron a un animal silvestre en Corrientes se viralizó en las redes sociales. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina auxiliaron a un pequeño ciervo que se encontraba en el agua y tenía dificultades para llegar a la costa debido a la fuerza de la corriente del río.

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El episodio fue difundido por la propia fuerza federal a través de su cuenta oficial de X, donde compartieron el video del operativo y brindaron detalles sobre las circunstancias en las que encontraron al animal.

El pequeño ciervo intentaba desplazarse por el agua para alcanzar la orilla. Sin embargo, la intensidad de la corriente le impedía avanzar, por lo que necesitó la asistencia de los efectivos de Prefectura.

Ante esta situación, el personal intervino para rescatar al animal y ponerlo a resguardo.

“¡Un pequeño nadador que necesitaba una mano!” “¡Un pequeño nadador que necesitaba una mano!”

escribieron desde Prefectura Naval Argentina al compartir las imágenes del procedimiento en las redes sociales.

Asimismo, explicaron que el ciervito intentaba llegar a la costa, pero no podía hacerlo por sus propios medios debido a las condiciones del río.

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Un video que despertó ternura en las redes sociales

La publicación del rescate comenzó a circular en las plataformas digitales, donde el pequeño animal se convirtió en el protagonista de una historia que despertó ternura.

La intervención de los efectivos permitió auxiliar al ciervo en una situación de vulnerabilidad, ante el riesgo que representaba permanecer en el agua sin poder avanzar hacia la orilla.

El episodio también refleja la importancia de la protección de la fauna silvestre y de la intervención del personal especializado cuando los animales se encuentran en situaciones de peligro.

Por el momento, desde Prefectura no precisaron en qué localidad de Corrientes ocurrió el rescate ni brindaron detalles sobre el estado posterior del animal.