Suspendieron a Hernan Pellerano en el encuentro ante Madryn de ida.

Gimnasia de Jujuy recibió una noticia dura a pocos días del partido decisivo frente a Deportivo Madryn por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino confirmó una suspensión de dos partidos para Hernán Pellerano , entrenador del conjunto jujeño, luego de su expulsión en el encuentro de ida disputado el sábado 21 de noviembre en el estadio 23 de Agosto.

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La sanción llega en un momento clave para el Lobo, que se prepara para disputar la revancha este sábado 28 de noviembre, desde las 20 horas, en el estadio Abel Sastre de Puerto Madryn, con la ventaja del triunfo por 1 a 0 conseguido en Jujuy.

En su resolución oficial, el Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó que el entrenador de Gimnasia de Jujuy deberá cumplir dos partidos de suspensión.

El fallo, correspondiente al expediente 100322, señala textualmente: “Se suspende por dos partidos al director técnico Hernán Darío Pellerano, del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Arts. 13 1. c) y 24 del Código Disciplinario”.

La medida se produce después de que el árbitro Bruno Amiconi expulsara al técnico durante el encuentro de ida frente a Deportivo Madryn.

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La suspensión es sin duda una baja importante para el lobo, ya que no contará con su DT ni desde el banco de suplentes en el trascendental encuentro de vuelta. En este sentido quien se hará cargo será Matías Szpigiel, su ayudante de campo.

El Lobo buscará defender el 1 a 0 conseguido en el estadio 23 de Agosto gracias al gol de Joaquín Varela, resultado que le permite llegar con ventaja a los últimos 90 minutos de la serie.

Sin embargo, Deportivo Madryn cuenta con ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la fase regular, por lo que una igualdad en el marcador global favorecerá al equipo patagónico.

En este contexto, Gimnasia necesita ganar o empatar para conseguir la clasificación a las semifinales del Reducido.

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El encuentro de vuelta se disputará el sábado 28 de noviembre, desde las 20 horas, en el estadio Abel Sastre de Puerto Madryn.

El árbitro designado para este compromiso será Joaquín Gil, acompañado por Cristian Navarro como primer asistente, Diego Martín como segundo asistente y Lucas Cavallero como cuarto árbitro.

La suspensión de Pellerano obliga al cuerpo técnico de Gimnasia a reorganizar la conducción del equipo desde el banco en uno de los compromisos más importantes de la temporada.