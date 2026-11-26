Con un banderazo, los hinchas de Gimnasia de Jujuy apoyaron al plantel antes de viajar a Madryn

Gimnasia de Jujuy viaja a Chubut con el aliento de su gente . Este jueves, los hinchas protagonizaron un banderazo en el estadio 23 de Agosto para despedir al plantel antes del encuentro frente a Deportivo Madryn , por un lugar en las semifinales del Reducido de la Primera Nacional.

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La ilusión por el ascenso movilizó a los simpatizantes del Lobo, que se acercaron con camisetas y banderas para transmitirles su apoyo a los jugadores antes de afrontar un compromiso decisivo.

La convocatoria fue impulsada por la hinchada Los de Siempre y tuvo como punto de encuentro el mural ubicado en la tribuna norte del estadio 23 de Agosto.

Con un banderazo, los hinchas de Gimnasia de Jujuy apoyaron al plantel antes de viajar a Madryn

Con un banderazo, los hinchas de Gimnasia de Jujuy apoyaron al plantel antes de viajar a Madryn

Bajo la consigna “Gimnasia somos todos” , los simpatizantes acompañaron la despedida del plantel y expresaron su respaldo al equipo dirigido por Hernán Pellerano, que buscará dar un nuevo paso en su objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino.

Con un banderazo, los hinchas de Gimnasia de Jujuy apoyaron al plantel antes de viajar a Madryn

Con un banderazo, los hinchas de Gimnasia de Jujuy apoyaron al plantel antes de viajar a Madryn

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Con un banderazo, los hinchas de Gimnasia de Jujuy apoyaron al plantel antes de viajar a Madryn

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn

El Lobo visitará a Deportivo Madryn este sábado 28 de noviembre, desde las 20 horas, en el estadio Abel Sastre de Puerto Madryn, Chubut. El encuentro corresponde a la vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, certamen que otorga el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El conjunto jujeño llega con la ventaja de haber ganado 1 a 0 el partido de ida en el estadio 23 de Agosto, gracias a un gol de cabeza de Joaquín Varela.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para clasificar a semifinales

Deportivo Madryn cuenta con ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la fase regular del campeonato. Por ese motivo, si la serie finaliza igualada en el resultado global, el equipo chubutense avanzará a semifinales. Gimnasia necesita ganar o empatar para conseguir la clasificación, mientras que una derrota por cualquier diferencia significará su eliminación.