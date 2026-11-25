El transporte público de pasajeros de San Salvador de Jujuy tendrá un aumento este jueves 26 de noviembre de 2026. La actualización tarifaria comenzará a regir a partir de las 8 horas y alcanzará a los servicios urbanos de colectivos.
La medida fue informada por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Fiscalización de Transporte de la Municipalidad capitalina, que dio a conocer el nuevo cuadro tarifario que deberán abonar los pasajeros desde este jueves.
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