Desde este jueves aumenta el boleto urbano en San Salvador de Jujuy

El transporte público de pasajeros de San Salvador de Jujuy tendrá un aumento este jueves 26 de noviembre de 2026 . La actualización tarifaria comenzará a regir a partir de las 8 horas y alcanzará a los servicios urbanos de colectivos.

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Jujuy. Garantizan que no se reducirán las frecuencias del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

La medida fue informada por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Fiscalización de Transporte de la Municipalidad capitalina, que dio a conocer el nuevo cuadro tarifario que deberán abonar los pasajeros desde este jueves.

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