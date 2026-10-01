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1 de octubre de 2026 - 13:37
Colectivos.

San Salvador de Jujuy tendrá un sistema en tiempo real para el recorrido del transporte urbano

“Servirá para evitar que la gente espere mucho tiempo el colectivo”, dijo el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Colectivo - transporte - san salvador de jujuy

Colectivo - transporte - san salvador de jujuy

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy llevó a cabo la 14ª Sesión Ordinaria del año donde se abordaron diferentes temáticas y proyectos que tuvieron despacho favorable de las diferentes comisiones de trabajo. Uno de ellos fue la creación del sistema único en tiempo real del transporte urbano de pasajeros.

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El presidente del cuerpo deliberativo, Gastón Millón, hizo referencia a la aprobación de dicha minuta de declaración y recordó que “en el pliego de licitación del transporte público de pasajeros ya está contemplado que debe implementarse”.

“Esto servirá para evitar demoras, algún riesgo, que la gente salga fuera de horario y así evitar esperar mucho tiempo el colectivo. El municipio ya está avanzando en este tema, lo están desarrollando y en las próximas semanas sería presentado a la comunidad”, garegó.

Millón también se refirió a la aprobación de la ordenanza Nº 8346, que se refiere a un proyecto del Ejecutivo municipal para la adquisición y puesta en valor del ex “Hotel Savoy”, destacando que “es una autorización, hay distintas valuaciones y lo que se aprobó es cuál será el límite máximo para la compra, en todo sentido”

El presidente del Concejo recordó que “tuvimos la visita de los funcionarios de Obras y nos explicaron que la idea es darle un sentido más cultural, social, a un edificio que es emblemático, que se encuentra a pocos metros del Cabildo, de la Estación, de la plaza, de todo el centro turístico e histórico de la ciudad y, en ese sentido, se avanzará”.

Visita Institucional

Gastón Millón hizo referencia además a la presencia en la sesión de alumnos de 5º Grado C y D –turno tarde- de la Escuela “Juanita Stevens”, remarcando que “los chicos tienen un proyecto educativo muy interesante, ya visitaron el Poder Judicial, sectores del Ejecutivo, ahora están viendo el funcionamiento el legislativo comunal y, en breve, estarán en la Legislatura”.

“Están viendo como es el funcionamiento del Estado, como se trabaja y la división de poderes, me encantó la participación de los chicos y estaban muy contentos, satisfechos y ojalá más escuelas se plieguen a esta movida, porque entiendo que la educación a temprana edad vinculada a lo que es la democracia, la república, suma para todos”.

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