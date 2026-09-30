Misterio en un asentamiento del barrio Malvinas: apareció muerta una joven de 23 años

Investigan la muerte de una joven de 23 años en San Salvador de Jujuy (Foto generada con IA)

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) investiga la muerte de una mujer de 23 años , cuyo cuerpo fue encontrado en el asentamiento 4 de Agosto, ex Hormigonera del Plata, en inmediaciones del barrio Malvinas de San Salvador de Jujuy .

Ante el hallazgo, se activó el protocolo correspondiente para la investigación de una muerte dudosa , con intervención de la Fiscalía y de diferentes áreas especializadas encargadas de realizar las pericias en el lugar.

La investigación se encuentra a cargo de la fiscal María Emilia Curtem Haquim , titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar N.º 3, junto al ayudante fiscal Fernando Barconte. Ambos funcionarios se hicieron presentes en el lugar del hecho y supervisaron las primeras actuaciones desarrolladas por personal policial, peritos y el médico cadavérico interviniente.

Como parte de las primeras medidas, se realizó un examen cadavérico en el lugar y posteriormente el cuerpo de la joven fue trasladado a la Morgue del Ministerio Público de la Acusación , donde se profundizarán los estudios destinados a determinar las causas del fallecimiento.

Investigan la muerte de una joven de 23 años en San Salvador de Jujuy

Al mismo tiempo, la Fiscalía ordenó distintas diligencias y medidas periciales con el objetivo de reconstruir las circunstancias y la mecánica de la muerte. Los investigadores aguardan ahora los resultados de los estudios forenses, considerados claves para avanzar sobre las distintas hipótesis que permanecen bajo análisis.

La pareja de la joven fue demorada y luego liberada

En el marco de las primeras actuaciones, la pareja de la mujer fue demorada preventivamente para cumplir con una serie de diligencias dispuestas por la Fiscalía. Entre ellas se realizó la toma de muestras subungueales, una medida habitual dentro de este tipo de investigaciones para determinar la posible existencia de material biológico u otros elementos de interés.

Una vez finalizados los procedimientos y al no surgir, hasta ese momento, elementos que vincularan al hombre con un hecho delictivo, la Fiscalía ordenó su libertad. Durante la inspección del lugar también fueron localizados distintos elementos considerados de interés para la causa. Los mismos fueron documentados y sometidos a los análisis correspondientes conforme a los protocolos de investigación vigentes.

La Fiscalía continúa desarrollando medidas para establecer con precisión cómo se produjo la muerte de la joven de 23 años. Por el momento, la investigación permanece abierta y no se descarta ninguna hipótesis, a la espera de los resultados de las pericias, estudios forenses y demás diligencias en curso.